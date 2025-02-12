Будут свежими в 3 раза дольше: лайфхак, как хранить овощи в холодильнике

Вы узнаете:
- Как долго хранить овощи и фрукты
- Как правильно хранить шпинат
Цены на продукты растут каждый месяц, поэтому всем не хочется, чтобы они просто испортились в холодильнике.
Однако есть несколько умных и простых хитростей, которые помогут вам хранить продукты "втрое дольше", чтобы не тратить деньги впустую, пишет Главред со ссылкой на The Sun.
Как правильно хранить продукты в холодильнике
Одна женщина поделилась собственными секретами, которые помогут овощам храниться дольше.
"Я покажу вам, как я храню все свои фрукты и овощи втрое дольше, чем если бы вы просто бросили их в холодильник. Главное - достать все из этих маленьких пластиковых пакетов", - сказала она.
Её первый совет - извлечь грибы из пластиковой обертки и положить их в бумажный пакет, чтобы он "впитал всю влагу". Это поможет им "не стать скользкими".
Она также рассказала, как хранить листья шпината свежими.
"Для шпината положите в миску бумажное полотенце - оно впитывает влагу и не дает ему стать скользким. Что-то осталось? Заверните его, положите в морозильную камеру и используйте прямо во время приготовления пищи", - поделилась женщина.
Как хранить продукты дольше - видео:
@lyssa.louise.m How to keep your groceries fresher for longer . Я не могу поверить, как много моих продуктовых магазинов стало в последнее время с увеличением стоимости жизни так heres некоторые советы я использую, чтобы остановить мои фрукты и овощи идут впустую ??? я обещаю это то, что на самом деле работает #groceryshopping#groceryhaul#groceryhack#foodshopping#foodstorage #foodstoragehacks#foodprep#mumtok#mumhacks#ukgroceries#weeklyshop#mealprep♬ The Look - Instrumental - Metronomy
Многие люди были чрезвычайно впечатлены её простыми трюками, и один из них сказал: "Такие удобные лайфхаки! Сохраняю это видео до следующего похода в продуктовый магазин".
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The Sun
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