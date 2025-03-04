Как правильно "рушник" или "полотенце": какой ошибки стоит избегать

Известная учительница украинского языка объяснила, какое из этих слов правильно использовать.

https://glavred.info/life/kak-pravilno-rushnik-ili-polotence-kakoy-oshibki-stoit-izbegat-10644224.html Ссылка скопирована

Как правильно "рушник" или "полотенце"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "рушник" или "полотенце"

Какой ошибки стоит избегать

Когда мы рассказываем кому-то о тканевом изделии, которым вытираем руки и тело, то может возникнуть вопрос, как правильно его называть - "рушник" или "полотенце".

Ответ на этот вопрос дала учительница украинского языка из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учительница украинского".

Она объяснила, какое значение имеет каждое из этих слов.

"Это "рушник" или "полотенце" - спрашивает у меня уже четвертый подписчик. "Рушник" имеет корень "руш" - это означает ломать, разрушать, рвать. "Рушник" - оторванный кусок ткани, отрез. Старинные рушники были длиной 3-4 метра", - объяснила она.

Старые тканые изделия, которыми вытирали руки, назывались "утирками", "ручниками", "рукотерками".

"А что же такое "полОтенце" или "полотЕнце"? Это то же самое, что и "полотно". "Ой, мамо, наша Маруся по всьому городу полотенце розтягала". Итак, "полотенце" или "полотно " - это очень большой кусок ткани" - отметила учительница.

То есть изделие из ткани, которым мы вытираем руки, правильно называть "рушником".

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "рушник" или "полотенце":

Ранее учительница украинского языка Светлана Чернышева объяснила, можно ли говорить "доктор" на "лікаря". Она подчеркнула, что стоит избегать очень серьезной ошибки при употреблении этих слов.

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, что означает выражение "валяти Шольца " - значение современного фразеологизма объяснят не все. Вследствие пребывания Шольца на посту канцлера Германии в украинском языке появилось новое крылатое выражение.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Светлана Чернышева? Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред