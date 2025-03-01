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Можно ли говорить "доктор" на врача: учительница развеяла все сомнения

Алёна Воронина
1 марта 2025, 05:05
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Стоит избегать очень серьезной ошибки при употреблении этих слов.
Украинский язык, Светлана Чернышева
Можно ли говорить "доктор" на "лікаря"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Можно ли говорить "доктор" на "лікаря"
  • Каким значением отличаются эти два слова

Нередко можно услышать, как на "лікарів" говорят "доктори". Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.

Учительница украинского языка Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учительница украинского" рассказала, чем отличаются эти два слова и какой ошибки нужно избегать.

"Слова "доктор" и "лікар" - это не синонимы. "Доктор" - это ученая степень. Может быть "доктор історичних наук", "доктор математичних наук" и так далее. А "лікар" - это человек, который лечит людей", - отметила учительница.

Также она объяснила, в каких случаях нужно употреблять слова "лІкарський", "лікАрський" и "лікарняний".

"Все очень просто, если знаешь, как правильно. Есть три слова - "лІкарський", "лікАрський" и "лікарняний". Когда какое слово употреблять? "ЛІкарський" с ударением на "і" употребляется тогда, когда это касается врача, например, "лікарський халат". "ЛікАрський" с ударением на "а" мы употребляем тогда, когда это касается препаратов для лечения, например, "лікАрські рослини". И третье слово - "лікарняний" - мы употребляем, если это касается больницы, например, "лікарняне ліжко", - рассказала Чернышова.

Как ранее сообщал Главред, ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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украинский язык Светлана Чернышева
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