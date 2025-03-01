Можно ли говорить "доктор" на врача: учительница развеяла все сомнения

Стоит избегать очень серьезной ошибки при употреблении этих слов.

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Можно ли говорить "доктор" на "лікаря"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Можно ли говорить "доктор" на "лікаря"

Каким значением отличаются эти два слова

Нередко можно услышать, как на "лікарів" говорят "доктори". Однако не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.

Учительница украинского языка Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учительница украинского" рассказала, чем отличаются эти два слова и какой ошибки нужно избегать.

"Слова "доктор" и "лікар" - это не синонимы. "Доктор" - это ученая степень. Может быть "доктор історичних наук", "доктор математичних наук" и так далее. А "лікар" - это человек, который лечит людей", - отметила учительница.

Также она объяснила, в каких случаях нужно употреблять слова "лІкарський", "лікАрський" и "лікарняний".

"Все очень просто, если знаешь, как правильно. Есть три слова - "лІкарський", "лікАрський" и "лікарняний". Когда какое слово употреблять? "ЛІкарський" с ударением на "і" употребляется тогда, когда это касается врача, например, "лікарський халат". "ЛікАрський" с ударением на "а" мы употребляем тогда, когда это касается препаратов для лечения, например, "лікАрські рослини". И третье слово - "лікарняний" - мы употребляем, если это касается больницы, например, "лікарняне ліжко", - рассказала Чернышова.

Как ранее сообщал Главред, ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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