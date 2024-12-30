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Второй саммит мира и предложения Трампа - что сказал Лавров о войне в Украине

Виталий Кирсанов
30 декабря 2024, 08:44
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Предложения команды Дональда Трампа о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев не устраивают РФ, сказал Лавров.
Лавров, Украина
Предложения по Украине от команды Трампа Россию не устраивают / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Лавров:

  • Киев не отказался от цели восстановления Украины в пределах 1991 года
  • Предложения по Украине от команды Трампа Россию не устраивают
  • Лавров назвал цель России по Украине
  • РФ отменит мораторий на ракеты средней и малой дальности

Россия не планирует участвовать во втором саммите мира, даже если получит приглашение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому агентству ТАСС.

Российский дипломат заявил, что Киев не отказался от цели восстановления территориальной целостности Украины в пределах 1991 года и требования вывода российских войск с этих территорий. Эти пункты являются основой "формулы мира", предложенной президентом Украины.

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"В октябре состоялись заседания в рамках подготовки второго саммита мира. Нам известно, что организаторы хотят пригласить Россию, как мы понимаем, чтобы выдвинуть нам какой-то ультиматум", - заявил Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что, учитывая это, Москва не видит смысла в участии в саммите мира.

"Я много раз объяснял, что Россия не собирается участвовать в этом мероприятии, даже если мы получим официальное приглашение", - добавил он.

Предложения по Украине от команды Трампа Россию не устраивают - Лавров

Предложения команды новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести контингент миротворцев ЕС и Британии не устраивают РФ, добавил Сергей Лавров.

"Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу "Тайм" от 12 декабря, то он ведет речь о "заморозке" боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести в Украину миротворческий контингент "британских и европейских сил", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что в Москве не получали каких-либо официальных сигналов от США по Украине.

"До 20 января - даты инаугурации - Дональд Трамп имеет статус "избранный президент", а всю политику на всех направлениях определяет действующий президент Джозеф Байден и его администрация. И пока только последняя уполномочена вступать в связь с Россией от имени США. Периодически это, как мы регулярно информируем, происходит, но речи о переговорах по Украине в таких контактах не идет", - рассказал Лавров.

Лавров назвал цель России по Украине

Лавров также отметил, что внеблоковый статус Украины остается целью российской так называемой спецоперации. Комментируя предостережения России о недопустимости членства Украины в НАТО в любой территориальной конфигурации, министр РФ указал, что сейчас нет единства среди членов Альянса по данному вопросу.

"Многолетняя экспансия НАТО была одной из основных первопричин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей специальной военной операции", - сказал Лавров.

РФ отменит мораторий на ракеты средней и малой дальности

Россия намерена отменить мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД), способных нести ядерные боеголовки, заявил Лавров.

Лавров объяснил это развертыванием аналогичного оружия американцами. По его утверждению, США "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в разных регионах мира".

В качестве примера "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности Лавров упомянул удар ракетой "Орешник" по Украине.

На вопрос, может ли Россия выйти из нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до истечения срока его действия в феврале 2026 года, Лавров сказал, что "на сегодняшний день очевидно, что, например, наш (российский, - ред.) мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособно и от него придется отказаться".

Инициативы Трампа по завершению войны в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, в начале декабря Трамп обратился к Путину и призвал его к миру.

Заявление последовало после того, как избранный президент США встретился с президентом Украины Зеленским и президентом Франции Макроном в Париже. Трамп сказал, что нужно прекращать огонь и начинать переговорный процесс.

Президент Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. Как отметил политик, сначала нужно обеспечить гарантии безопасности Украине, и только потом останавливать войну. Без гарантий делать этого нельзя, иначе РФ может в любой момент напасть снова.

У Путина назвали свои "условия" завершения войны: представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ "собирается" вести переговоры с позиции ультиматума Путина. Сам Путин, по словам Пескова, больше "приветствует" инициативы Глобального Юга (заморозка войны без вывода войск РФ с оккупированных территорий, - ред.), чем идею Трампа.

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Кто такой Сергей Лавров?

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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