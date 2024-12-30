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РФ отменит мораторий на ракеты средней и малой дальности – Лавров

Виталий Кирсанов
30 декабря 2024, 06:35
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Сергей Лавров объяснил такое решение России развертыванием аналогичного оружия американцами.
РСМД, Лавров
РФ отменит мораторий на ракеты средней и малой дальности / коллаж: Главред, фото: Википедия

Что сказал Лавров:

  • США проигнорировали предостережения со стороны РФ
  • Упомянул удар ракетой "Орешник" по Украине

Россия намерена отменить мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД), способных нести ядерные боеголовки. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью российскому агентству РИА Новости.

Лавров объяснил это развертыванием аналогичного оружия американцами. По его утверждению, США "проигнорировали предостережения со стороны России и Китая и на практике перешли к развертыванию вооружений указанного класса в разных регионах мира".

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В качестве примера "испытания в боевых условиях" баллистической ракеты средней дальности Лавров упомянул удар ракетой "Орешник" по Украине.

На вопрос, может ли Россия выйти из нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до истечения срока его действия в феврале 2026 года, Лавров сказал, что "на сегодняшний день очевидно, что, например, наш (российский, - ред.) мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособно и от него придется отказаться".

Заявления Лаврова относительно войны в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Лавров заявил, что страну-оккупанта Россию не устраивают вероятные инициативы команды избранного президента США Дональда Трампа, согласно которым якобы предлагается отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить миротворцев ЕС и Британии на территории украинского государства.

Министр иностранных дел России также говорил, что Россия не согласится на перемирие, ей нужны юридически обязывающие договоренности.

Кроме того, по словам российского министра, Кремль готов вести переговоры на основе Стамбульских принципов, которые были согласованы, а затем "отвергнуты бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по заявлению главы украинской делегации Арахамии".

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Ракеты средней и меньшей дальности

Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) – это баллистические и крылатые ракеты наземного базирования, способные преодолевать расстояние от 500 до 5500 километров и, как правило, нести ядерный заряд.

В 1987 году в Вашингтоне между Соединенными Штатами и Советским Союзом был подписан договор о ликвидации РСМД, который действовал до 2019 года. Тогда администрация США заявила, что Россия нарушила договор, разместив ракетную систему 9M729, и сообщила о прекращении действия договора. В августе 2019 года МИД России официально заявил о том, что договор прекратил действовать.

Путин тогда же заявлял, что в случае размещения американских ракет средней дальности в Европе Россия будет вынуждена развернуть их также, но подчеркивал, что Россия не собирается первой размещать в Европе такие ракеты. В США и НАТО заявляют, что Россия де-факто не придерживается заявленного ею моратория, ссылаясь на размещение тех же ракет 9M729. На Западе настаивают, что их дальность выше 500 километров, что в Москве отрицают.

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