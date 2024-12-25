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Лавров заявил, что РФ "не уходит" от переговоров с Украиной: требуют серьезных предложений

Юлия Закрепа
25 декабря 2024, 15:35
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Агрессорка Россия не питает иллюзий о легком достижении мира в Украине.
Лавров заявил, что РФ 'не уходит' от переговоров с Украиной: требуют серьезных предложений
Лавров выдал заявление о переговорах с Украиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Ключевые тезисы Лаврова:

  • Кремль ждет конкретных и серьезных предложений по переговорам
  • Москва пригрозила ядерным оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал несколько заявлений о мирных переговорах с Украиной. Страна-агрессор Россия якобы желает мира, но на своих условиях, от переговоров "не уходит".

Российские проправительственные СМИ передают, что Москва ждет "серьезных, конкретных предложений". Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий о легком достижении мира в Украине. Страна-агрессор не согласится на перемирие, ей нужны юридически обязывающие договоренности. Очевидно, речь идет не о выплате репараций Украине.

видео дня

Россия, по словам Лаврова, не уходит от переговоров с Украиной, но ждет "серьезных, конкретных предложений". Предложения Путина не являются условиями начала мирного урегулирования.

Также Лавров напомнил о ядерном оружии и добавил, что Москва придерживается взглядов, что в ядерной войне нет победителей, но никому не советует "испытывать ее терпение". Россия, мол, никогда не начинала дискуссий о том, можно ли использовать ядерное оружие.

Мирные переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной. Агрессорка Россия продолжает настаивать на том, что переговоры с Украиной должны базироваться исключительно на требованиях, выдвинутых Москвой во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

В Белом доме сделали громкое заявление о мирных переговорах Украины и РФ. Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с Россией с позиции силы, убежден Майкл Карпентер. В Белом доме прокомментировали перспективы начала мирных переговоров Украины.

В Офисе Президента раскрыли перспективы возможных переговоров с Россией. Михаил Подоляк сообщил, что Путин находится в иррациональном понимании реальности и будет утверждать что угодно, лишь бы не потерпеть поражение в войне против Украины.

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