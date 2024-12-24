Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

Трамп может требовать некие "дивиденды" от встречи с Путиным, а также от реализации сценария переговоров.

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Состоятся ли переговоры между РФ и Украиной / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ОПУ

Основные тезисы Подоляка:

Трамп не согласится "играть в сценарий Путина"

Путин попытается выторговать себе "право убивать"

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин находится в иррациональном понимании реальности и будет утверждать что угодно, лишь бы не потерпеть поражение в войне против Украины.

Он также отметил, что следующий президент США Дональд Трамп, вероятно, захочет получить какие-то "дивиденды" от встречи с Путиным, а также от реализации сценария, который он планирует предложить Кремлю.

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"Если он готов играть в сценарий Путина, ну тогда все будут понимать, что это сценарий Путина, и Трамп даже играет второстепенную роль. Честно говоря, до сих пор сомневаюсь, что это возможно физически", - отметил Подоляк для "РБК-Украина".

Советник руководителя ОПУ считает, что Путин попытается выторговать себе "право убивать и перераспределять влияния", а также полномочия на переформатирование международного права.

"Я совсем не понимаю, что хочет получить тот или иной человек, который будет с Путиным вести переговоры... даже такие промежуточные переговоры. Потому что надо играть в свой сценарий. Если ты хочешь доминировать, ты должен играть только в свой сценарий. А чтобы играть с Россией в свой сценарий, ты должен заставить Россию осознать, что это единственно возможный сценарий - твой сценарий. Ну, то есть, сценарий Трампа, например, является единственно возможным для России. А сценарий Трампа может быть предложен РФ только через инструменты принуждения", - подытожил Михаил Подоляк.

Мирные переговоры с Россией - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что канцлер Германии Олаф Шольц объявил о планах на переговоры с Путиным и раскрыл детали. По словам канцлера, цель подобных разговоров с Путиным "всегда будет дать понять, что его вклад в прекращение конфликта заключается в том, чтобы прекратить агрессию и вывести войска".

В Белом доме сделали громкое заявление о мирных переговорах Украины и РФ. Украина должна иметь возможность подойти к мирным переговорам с Россией с позиции силы, убежден Джо Байдена Майкл Карпентер. В Белом доме прокомментировали перспективы начала мирных переговоров Украины.

Стало известно о тайных переговорах Киева и Москвы. По данным издания агентства Reuters известно, что Киев и Москва провели переговоры при посредничестве Азербайджана о продлении транзита российского газа через территорию Украины.

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