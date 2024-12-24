В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

Во многих областях Украины будет плохая видимость из-за тумана.

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Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: pexels

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Где температура воздуха упадет до -5 градусов

Где синоптики прогнозируют дождь и снег

Погода в Украине 25 декабря будет теплее, но со снегом. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

До конца суток 24 декабря и 25 декабря во многих областях Украины ожидается сильный туман с видимостью 200-500 м. Он может осложнить движение транспорта. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что Рождество в Украине будет со снегом. Мокрый снег прогнозируют 25 декабря в околокарпатских областях, а из-за влияния южного циклона на юге будут дожди.

Температура воздуха в Украине не будет низкой. На юге ожидается до +9 градусов. В ночь на Рождество похолодает до -3 градусов на западе. На Новый год погода в Украине не претерпит особых изменений.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: ventusky

Погода 25 декабря

В Украине 25 декабря будет облачно. В этот день мокрый снег ожидают в большинстве западных областей, на юге и в Крыму будет дождь. В этот день ожидается туман на территории северных областей, а на западе будет гололедица. Ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. На юге ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге, востоке страны и Днепропетровской области 2-7° тепла, в Крыму днем до 10°. В Карпатах снег, температура в течение суток 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 25 декабря в Украине будет теплее. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +3...+11 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -3...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: meteoprog

Погода 25 декабря в Киеве

В Киеве 25 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Синоптики прогнозируют туман. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток около 0°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 21 и 22 декабря. Он отметил, что в Украине ударит аномальное тепло и рассказал, где подскочит температура и будут дожди, кое-где с мокрым снегом.

Ранее Главред сообщал, что, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине ударит весенняя температура - стало известно, когда в Украине резко изменятся погодные условия. В некоторых областях температура воздуха будет подниматься даже до +12 градусов.

Также сообщалось, что будут лить дожди и влупит +12 - Украину атакует сильное потепление. Синоптики предупреждают об очень сильных порывах ветра.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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