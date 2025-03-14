'Хорошие шансы завершить войну': Трамп рассказал о серьезном разговоре с Путиным

Главное из заявления президента США:
- Вчера состоялся разговор с Путиным
- Состоялась очень хорошая и продуктивная дискуссия
- Есть шансы, что война может наконец завершиться
Президент США Дональд Трамп заявил, что вчера, 13 марта, был проведен разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, они имели "очень хорошие и продуктивные дискуссии".
"Есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец завершиться", - написал он.
Президент США также добавил, что якобы тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень уязвимом положении. Но о чем именно идет речь Трамп не уточнил.
"Я настойчиво просил Путина пощадить их жизни", - написал он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, политический эксперт Тарас Загородний заявил, что у президента США Дональда Трампа нет инструментов для того, чтобы быстро решить проблему войны в Украине.
Как известно, еще будучи кандидатом в президенты США Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что это заявление все еще в силе.
В то же время, британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин слаб и отчаянно хочет мира, ведь на всех уровнях война стала для него катастрофой.
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Конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.
Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.
3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку.
4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.
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