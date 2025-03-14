'Хорошие шансы завершить войну': Трамп рассказал о серьезном разговоре с Путиным

Трамп также заявил, что ВСУ сейчас в сложной ситуации.

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Трамп поговорил с Путиным / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Главное из заявления президента США:

Вчера состоялся разговор с Путиным

Состоялась очень хорошая и продуктивная дискуссия

Есть шансы, что война может наконец завершиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что вчера, 13 марта, был проведен разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, они имели "очень хорошие и продуктивные дискуссии".

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"Есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец завершиться", - написал он.

Президент США также добавил, что якобы тысячи украинских военных полностью окружены российской армией и находятся в очень уязвимом положении. Но о чем именно идет речь Трамп не уточнил.

"Я настойчиво просил Путина пощадить их жизни", - написал он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, политический эксперт Тарас Загородний заявил, что у президента США Дональда Трампа нет инструментов для того, чтобы быстро решить проблему войны в Украине.

Как известно, еще будучи кандидатом в президенты США Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что это заявление все еще в силе.

В то же время, британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин слаб и отчаянно хочет мира, ведь на всех уровнях война стала для него катастрофой.

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