Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

На чьей стороне Трамп: Снегирев рассказал, как США давят на Россию и Украину

Анна Ярославская
14 марта 2025, 13:00
452
Все внимание сосредоточено на военно-дипломатическом давлении на Киев. Но РФ "повезло" ничуть не меньше.
Дмитрий Снегирев, Трамп, Путин
Дмитрий Снегирев объяснил, как Трамп давит на Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Главные тезисы:

  • США давят и на Киев, и на Москву
  • Обвинения в адрес Трампа из-за его "пророссийских настроений" вызывают вопросы

Президент США Дональд Трамп применяет методы давления и на Украину, и на Россию, чтобы завершить войну. Насколько это эффективно, оценил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.

По его словам, заявления о якобы пророссийских настроениях Трампа являются не до конца обоснованными.

Как США давят на Украину

По словам Снегирева, сейчас все внимание сосредоточено исключительно на военно-дипломатическом давлении на украинскую сторону.

"По Украине ситуация более-менее понятна: это пауза в военно-технической помощи и, соответственно, в обмене разведывательными данными. Хотя последнее утверждение довольно противоречиво, судя по активности украинских беспилотников и других средств поражения во время нанесения ударов по территории Российской Федерации (…) Без разведывательных данных проведение таких операций было бы невозможным", - сказал Снегирев в интервью Главреду.

Он не исключает, что разведывательная информация могла поступать от европейских партнеров, в частности Великобритании и Франции.

"Однако основное давление на Украину, на мой взгляд, касается возможных коррупционных схем, то есть потенциального хищения американских средств представителями украинской власти. Не исключено, что это стало основным элементом давления со стороны США. Трамп заявил, что Соединенные Штаты "посчитают каждый цент", а значит, встанет вопрос целевого использования финансовой помощи", - добавил Снегирев.

Как Трамп давит на Россию

По словам Снегирева, украинские медиа почти не обратили внимание на один важный факт - отключение 12 российских банков от системы SWIFT.

"Это был серьезный и показательный удар по банковской системе России. Стоит заметить, что администрация Байдена ранее не решалась на такой шаг. Можем считать, что отключение этих банков можно рассматривать как предупредительный сигнал Москве: если Россия не пойдет на уступки, то ее взаиморасчеты за нефть и газ станут практически невозможными", - объяснил он.

Также не стоит забывать про санкции против танкерного флота России. Официально заявляется, что США рассматривают возможность смягчения санкций. Однако, по данным той же американской стороны, до 70% российского теневого флота сейчас на якоре.

"Кроме того, имели место прямые операции против танкерного флота РФ. Речь идет, в частности, о ряде взрывов российских танкеров - как на рейде в порту Усть-Луга, так и в территориальных водах Италии. На мой взгляд, мы не можем предполагать, что за этим стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины, но эти события являются достаточно показательными", - сказал Снегирев.

Также стоит вспомнить ситуацию с белорусским калием. Снятие секторальных санкций США с белорусских компаний нанесло существенный экономический удар России, лишив ее миллиардных доходов.

"И, наконец, риторика Трампа. Он четко дал понять: если Россия не сядет за стол переговоров, то ее ожидают еще более жесткие санкции, в том числе против энергетического и банковского секторов (…) Если рассматривать ситуацию в более широком контексте, то, скорее всего, Российской Федерации придется забыть о своем военно-морском присутствии в Средиземноморском бассейне, в частности на территории Сирии. Это является частью военно-политического давления на Российскую Федерацию, и это давление является достаточно серьезным. Еще раз подчеркиваю: все заявления о том, что Трамп имеет пророссийские настроения, как минимум, вызывают много вопросов на фоне подобного анализа фактов", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о последствиях переговоров между США и Украиной:

Переговоры США и России и санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Издание CBS News со ссылкой на источники писало о том, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России, а именно - накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.

Тем временем спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 13 марта провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Кремле по вопросам завершения войны в Украине и возвращается в США с результатами. Об этом сообщил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц. Он не раскрыл деталей встречи, но сказал, что может выразить "осторожный оптимизм" относительно встречи Уиткоффа и представителей Кремля.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дмитрий Снегирев Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины

Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины

13:17Война
Предлагали награду в $10 тыс: кто мог угрожать убитому активисту Ганулу

Предлагали награду в $10 тыс: кто мог угрожать убитому активисту Ганулу

12:34Украина
Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

11:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

Украинским водителям изменили правила остановки: за что теперь грозит "круглый" штраф

Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

Навсегда: эксперт раскрыл слова Кейт Миддлтон после расставания с Уильямом

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

111-летняя женщина рассказала, в чем секрет долголетия: всего две привычки

Последние новости

13:21

Что может забивать память телефона: неожиданный ответ

13:17

Мы уже видели перемирие: в ЕС сказали, сможет ли РФ соблюсти режим тишины

13:02

Астрологи назвали ТОП-3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

13:00

На чьей стороне Трамп: Снегирев рассказал, как США давят на Россию и УкраинуВидео

12:48

После подтверждения от Комарова: Александра Кучеренко высказалась о разводе

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
12:38

Деньги будут "течь рекой": где дома разместить денежное дерево

12:34

Предлагали награду в $10 тыс: кто мог угрожать убитому активисту ГанулуВидео

12:24

Путин может принять предложение Трампа о перемирии: дипломат назвал условие

12:02

До конца 2025: раскрыт сценарий, при котором Европа вступит в войну в Украине

Реклама
11:40

Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

11:33

Вырастет размером с кулак: чем подкормить чеснок весной

11:33

Выход ВСУ из Курской области: потеряет ли Украина "козырь" в переговорах

11:25

Проведут ли выборы и отменят ли военное положение в случае перемирия: ответ ОП

11:23

В центре Одессы застрелили активиста Демьяна Ганула - СМИ

11:02

Режим прекращения огня долго не продержится, Путин не изменит риторику в отношении Украины - Морозов

10:54

Китайский гороскоп на завтра 15 марта: Змеям - ложь, Петухам - ошибки

10:47

Украина и США будут давить: Сазонов спрогнозировал, когда РФ принудят к миру

10:38

Хочет ли Путин мира с Украиной: разведка США дала свою оценку

10:37

Получится ли у Трампа прекратить огонь между Украиной и РФ до Пасхи - ОгрызкоВидео

10:07

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Реклама
10:05

Дроны СБУ влупили по складу ракет и газоструктуре РФ: что известно об атаке

09:50

ВСУ нашли способ замедлить продвижения россиян в Курской области - ISW

09:34

Украина потеряла еще одного героя: на фронте погиб известный блогер и активист

09:28

Гороскоп на завтра 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

09:20

Экстренно госпитализировали популярную российскую актрису, звезду "Каменская"

09:04

Роковая ошибка кулинаров: почему желтки вареных яиц зеленеют

08:43

Бывшая Трампа стала встречаться с популярным спортсменом

08:41

ВСУ прорвались на ключевом направлении: в ISW объяснили, где РФ теряет позиции

08:15

"Осторожный оптимизм": чем закончились переговоры спецпредставителя Трампа в Москве

08:10

Операция "Труба": уникальная ситуация от РФмнение

07:44

Достают до тыла РФ: США возобновят поставки Украине бомб GLSDB – Reuters

06:59

Дроны атаковали Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнули пожарыВидео

06:10

Трамп устроил "сумасшедший дом в мире"мнение

06:00

Об этом супе все забыли: вкуснейшая шурпа, настоящий вкус детстваВидео

05:30

Проверьте свой IQ: найдите спрятанное в комнате сердце за 5 секунд

05:30

Очень затяжной геомагнитный шторм: когда закончится сильная магнитная буря

05:04

Носило полстраны: почему в СССР были популярны золотые зубы

04:32

"Есть два направления": экс-глава МИД рассказал, как Трамп принудит Путина к мируВидео

04:00

Эксперты призвали посыпать солью черную одежду перед стиркой: в чем причинаВидео

03:00

Как убрать накипь с утюга: эксперты поделились эффективным способом

Реклама
02:31

Угроза "сдачи территорий": Жданов раскрыл худший сценарий для УкраиныВидео

01:35

Что будет, если человек ненадолго откажется от сахара: плюсы и минусы

01:30

Крупная подлянка: на Никиту Преснякова подал в суд его близкий друг

00:48

СМИ узнали, почему Кита Келлога исключили из мирных переговоров

00:44

"У нас были прекрасные отношения": Трамп заговорил о диалоге с Ким Чен Ыном

13 марта, четверг
23:47

"У нас сложности": экс-комик из Квартала-95 высказался про президента Зеленского

23:42

На фоне переговоров в Москве команда Трампа ужесточает санкции против РФ - CBSN

22:58

ЕС пошел на уступки Венгрии для разблокировки продления санкций против РФ

22:50

Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

22:39

"Включаю мозг": Екатерина Усик призналась, что происходит в ее браке

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять