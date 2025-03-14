На чьей стороне Трамп: Снегирев рассказал, как США давят на Россию и Украину

Все внимание сосредоточено на военно-дипломатическом давлении на Киев. Но РФ "повезло" ничуть не меньше.

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Дмитрий Снегирев объяснил, как Трамп давит на Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, сайт Кремля

Главные тезисы:

США давят и на Киев, и на Москву

Обвинения в адрес Трампа из-за его "пророссийских настроений" вызывают вопросы

Президент США Дональд Трамп применяет методы давления и на Украину, и на Россию, чтобы завершить войну. Насколько это эффективно, оценил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев.

По его словам, заявления о якобы пророссийских настроениях Трампа являются не до конца обоснованными.

Как США давят на Украину

По словам Снегирева, сейчас все внимание сосредоточено исключительно на военно-дипломатическом давлении на украинскую сторону.

"По Украине ситуация более-менее понятна: это пауза в военно-технической помощи и, соответственно, в обмене разведывательными данными. Хотя последнее утверждение довольно противоречиво, судя по активности украинских беспилотников и других средств поражения во время нанесения ударов по территории Российской Федерации (…) Без разведывательных данных проведение таких операций было бы невозможным", - сказал Снегирев в интервью Главреду.

Он не исключает, что разведывательная информация могла поступать от европейских партнеров, в частности Великобритании и Франции.

"Однако основное давление на Украину, на мой взгляд, касается возможных коррупционных схем, то есть потенциального хищения американских средств представителями украинской власти. Не исключено, что это стало основным элементом давления со стороны США. Трамп заявил, что Соединенные Штаты "посчитают каждый цент", а значит, встанет вопрос целевого использования финансовой помощи", - добавил Снегирев.

Как Трамп давит на Россию

По словам Снегирева, украинские медиа почти не обратили внимание на один важный факт - отключение 12 российских банков от системы SWIFT.

"Это был серьезный и показательный удар по банковской системе России. Стоит заметить, что администрация Байдена ранее не решалась на такой шаг. Можем считать, что отключение этих банков можно рассматривать как предупредительный сигнал Москве: если Россия не пойдет на уступки, то ее взаиморасчеты за нефть и газ станут практически невозможными", - объяснил он.

Также не стоит забывать про санкции против танкерного флота России. Официально заявляется, что США рассматривают возможность смягчения санкций. Однако, по данным той же американской стороны, до 70% российского теневого флота сейчас на якоре.

"Кроме того, имели место прямые операции против танкерного флота РФ. Речь идет, в частности, о ряде взрывов российских танкеров - как на рейде в порту Усть-Луга, так и в территориальных водах Италии. На мой взгляд, мы не можем предполагать, что за этим стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины, но эти события являются достаточно показательными", - сказал Снегирев.

Также стоит вспомнить ситуацию с белорусским калием. Снятие секторальных санкций США с белорусских компаний нанесло существенный экономический удар России, лишив ее миллиардных доходов.

"И, наконец, риторика Трампа. Он четко дал понять: если Россия не сядет за стол переговоров, то ее ожидают еще более жесткие санкции, в том числе против энергетического и банковского секторов (…) Если рассматривать ситуацию в более широком контексте, то, скорее всего, Российской Федерации придется забыть о своем военно-морском присутствии в Средиземноморском бассейне, в частности на территории Сирии. Это является частью военно-политического давления на Российскую Федерацию, и это давление является достаточно серьезным. Еще раз подчеркиваю: все заявления о том, что Трамп имеет пророссийские настроения, как минимум, вызывают много вопросов на фоне подобного анализа фактов", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о последствиях переговоров между США и Украиной:

Переговоры США и России и санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Издание CBS News со ссылкой на источники писало о том, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа усиливает санкции против России, а именно - накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа России к платежным системам США.

Тем временем спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 13 марта провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Кремле по вопросам завершения войны в Украине и возвращается в США с результатами. Об этом сообщил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц. Он не раскрыл деталей встречи, но сказал, что может выразить "осторожный оптимизм" относительно встречи Уиткоффа и представителей Кремля.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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