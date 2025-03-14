Трамп заявил, что 'с долей сарказма' обещал завершить войну в Украине за 24 часа

Дональд Трамп верит, что Путин согласится на прекращение огня, потому что якобы "достаточно хорошо его знает".

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Трамп признал, что мир за сутки был скорее шуткой / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп объяснил, что "с долей сарказма" обещал завершить войну за 24 часа

Он якобы имел в виду стремление как можно быстрее найти решение для прекращения боевых действий видео дня

Трамп верит, что Путин согласится на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание завершить войну в Украине за 24 часа было сказано "с долей сарказма". Об этом он сообщил в интервью журналистке Шерил Эткиссон, которое было опубликовано на YouTube.

Во время разговора Эткиссон отметила сложность завершения войны в Украине. В то же время журналистка напомнила Трампу о его предвыборных заявлениях, в которых он обещал "завершить эту войну за 24 часа".

По словам Трампа, его заявление о завершении войны за сутки не следует воспринимать буквально, ведь на самом деле он имел в виду лишь свое стремление как можно быстрее найти решение для прекращения боевых действий.

"Я был немного саркастичен, когда сказал, что так и будет. На самом деле я имел в виду, что хотел бы все уладить. И я думаю, что мне это удастся", - пояснил американский президент.

Смотрите видео, где Трамп объяснил свое обещание завершить войну за сутки:

Трамп объяснил обещание о завершении войны за 24 часа / Фото: скриншот

Также Трамп рассказал, что имел "очень хорошие звонки" с Россией и Украиной. По его словам, больше информации о его плане прекращения огня появится в понедельник.

Журналист также спросил Трампа, что он будет делать в случае, если Россия откажется прекращать боевые действия. Однако и здесь Трамп избежал прямого ответа, заявив лишь, что такое развитие событий станет "плохой новостью для мира".

"Я думаю, что Путин согласится на прекращение огня, я думаю, что знаю его достаточно хорошо", - заявил он.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно подчеркивал, что сможет завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов. Более того, он заявлял, что "решит этот вопрос еще до того, как зайдет в Овальный кабинет".

Как сообщал Главред,14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, общение было "очень хорошим и продуктивным" и он видит шанс на завершение войны.

На фоне переговоров по Украине формирует специальную команду для мониторинга 30-дневного перемирия, разработки алгоритмов контроля и предотвращения провокаций со стороны России. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть "хорошая возможность завершить войну", однако Кремль сопротивляется дипломатическому урегулированию. Он отметил, что Путин не хочет прекращения огня и пытается саботировать дипломатический процесс, выдвигая неприемлемые условия.

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