Трамп заявил, что 'с долей сарказма' обещал завершить войну в Украине за 24 часа

Коротко:
Трамп объяснил, что "с долей сарказма" обещал завершить войну за 24 часа
Он якобы имел в виду стремление как можно быстрее найти решение для прекращения боевых действийвидео дня
Трамп верит, что Путин согласится на прекращение огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что его обещание завершить войну в Украине за 24 часа было сказано "с долей сарказма". Об этом он сообщил в интервью журналистке Шерил Эткиссон, которое было опубликовано на YouTube.
Во время разговора Эткиссон отметила сложность завершения войны в Украине. В то же время журналистка напомнила Трампу о его предвыборных заявлениях, в которых он обещал "завершить эту войну за 24 часа".
По словам Трампа, его заявление о завершении войны за сутки не следует воспринимать буквально, ведь на самом деле он имел в виду лишь свое стремление как можно быстрее найти решение для прекращения боевых действий.
"Я был немного саркастичен, когда сказал, что так и будет. На самом деле я имел в виду, что хотел бы все уладить. И я думаю, что мне это удастся", - пояснил американский президент.
Смотрите видео, где Трамп объяснил свое обещание завершить войну за сутки:
Также Трамп рассказал, что имел "очень хорошие звонки" с Россией и Украиной. По его словам, больше информации о его плане прекращения огня появится в понедельник.
Журналист также спросил Трампа, что он будет делать в случае, если Россия откажется прекращать боевые действия. Однако и здесь Трамп избежал прямого ответа, заявив лишь, что такое развитие событий станет "плохой новостью для мира".
"Я думаю, что Путин согласится на прекращение огня, я думаю, что знаю его достаточно хорошо", - заявил он.
Завершение войны в Украине - новости по теме
Напомним, во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно подчеркивал, что сможет завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов. Более того, он заявлял, что "решит этот вопрос еще до того, как зайдет в Овальный кабинет".
Как сообщал Главред,14 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, общение было "очень хорошим и продуктивным" и он видит шанс на завершение войны.
На фоне переговоров по Украине формирует специальную команду для мониторинга 30-дневного перемирия, разработки алгоритмов контроля и предотвращения провокаций со стороны России. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть "хорошая возможность завершить войну", однако Кремль сопротивляется дипломатическому урегулированию. Он отметил, что Путин не хочет прекращения огня и пытается саботировать дипломатический процесс, выдвигая неприемлемые условия.
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Конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.
Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.
3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку.
4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.
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