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"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

Сергей Кущ
14 марта 2025, 20:25
105
Китай будет против сближения России и США, уверен эксперт.
Чем закончится сближение Трампа и Путина
Чем закончится сближение Трампа и Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему Китай будет против сближения России и США
  • Как будет действовать Си Цзиньпин

Китай может негативно отреагировать на возможно сближение российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время переговоров по Украине.

Об этом на чате в Главреде рассказал руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Сейчас мы увидим реакцию Путина на предложение Трампа. Если она будет очень-очень положительной, это будет сигналом для Китая, чтобы начать процесс переосмысления его отношений с Россией. И тогда начнется влияние на Россию, потому что Китай не позволит Путину легко и просто отчалить в сторону Вашингтона", - говорит эксперт.

По его словам, тогда, возможно, произойдет, как в анекдоте, когда два льва сначала грызутся между собой, а потом раздирают в клочья обезьяну, которая сидит на пальме и думает, что ее никто не видит.

"В определенный момент это может стать очень заметным для обоих, и они могут между собой договориться, что эта обезьяна им больше не нужна, тем более, если она с ядерной гранатой в руках", - подытожил Огрызко.

Смотрите полное видео чата с Владимиром Огрызко:

Переговоры Украины и США

Как сообщал Главред, 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии делегации Украины и США сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия.

В Белом доме переговоры Украины и США назвали "продуктивными".

Глава ОП Ермак заявил, что на следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто уже через несколько дней, если Москва пойдет на это. Он отметил, что европейские гарантии безопасности для Украины станут частью переговоров, а вопрос санкций против РФ неизбежно встанет на повестке дня.

Кроме этого, команда Трампа не исключает, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. По словам Рубио, Трамп хочет не временного перемирия, а долговременного мира, что требует переговорного процесса между сторонами.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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