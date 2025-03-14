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"Переговоры предусматривают": у Трампа сказали, кому придется идти на уступки

Руслана Заклинская
14 марта 2025, 20:39
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Прекращение огня не означает автоматическое достижение стабильного мира, подчеркнул Марко Рубио.
'Переговоры предусматривают': у Трампа сказали, кому придется идти на уступки
Ни одна из сторон не достигнет максимальных целей / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Рубио:

  • Россия и Украина будут вынуждены идти на компромиссы
  • Уступки будут определяться на переговорах
  • К процессу переговоров должны быть привлечены не только США, но и ЕС

Ни одна из сторон не сможет достичь своих максимальных военных целей, а единственным путем к завершению войны является дипломатический процесс. В процессе мирных переговоров как Россия, так и Украина вынуждены будут идти на уступки. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет The Guardian.

"Единственный способ положить конец этой войне - через процесс переговоров, а переговоры - будь то в бизнесе, или в торговле, или в геополитике - предусматривают, что обе стороны что-то отдают, обе стороны идут на уступки", - сказал Рубио.

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По его словам, какие именно уступки могут быть сделаны должно решаться непосредственно во время переговорного процесса. Рубио также отметил, что спекуляции относительно конкретных уступок сейчас преждевременны, ведь первым шагом должен стать сам факт начала переговоров.

Кроме этого, госсекретарь США призвал четко различать временное прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Рубио отметил, что на мирных переговорах обязательно придется обсуждать гарантии безопасности Украины, ведь "каждая страна в мире имеет право на безопасность, на защиту, на защиту своей территории".

Также он заявил, что к переговорам должны быть привлечены не только США, но и ЕС, который "ввел серьезные санкции" против России.

"Я просто констатирую очевидное. Когда люди садятся, ведут переговоры и прекращают войны, обычно есть взаимоотдача. То, что именно давать и брать, зависит от сторон, которые находятся за столом. Мы не собираемся ничего определять заранее, но это то, что нужно, чтобы закончить войну", - сказал госсекретарь США.

Однако Рубио призвал не спешить с определением будущих параметров мира, ведь на первом этапе необходимо достичь хотя бы временного прекращения боевых действий, чтобы создать пространство для дальнейших переговоров.

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Напомним, 14 марта Трамп заявил, что провел разговор с Путиным и назвал его "очень хорошим и продуктивным". По его словам, есть шанс на завершение войны.

Также Украина формирует команду для мониторинга 30-дневного перемирия, разработки алгоритмов контроля и предотвращения провокаций со стороны РФ, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Как сообщал Главред, Зеленский сказал, что Украина имеет хорошую возможность завершить войну. Президент добавил, что Путин не хочет прекращения огня и пытается саботировать дипломатический процесс, выдвигая неприемлемые условия.

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"Гардиан

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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