Путин может принять предложение Трампа о перемирии: дипломат назвал условие

Путин не хочет оставаться для мира агрессором, но есть факторы, которые могут положительно повлиять на его решение о прекращении огня.

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Путин не хочет лично встречаться с Зеленским для переговоров об окончании войны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Морозов:

Путин не будет ориентироваться на кого-либо в РФ в вопросе перемирия

Диктатору обидно признавать посредничество Трампа в переговорах с Украиной

Россия может согласиться на перемирие чтобы присоединиться к "новому глобальному миру"

После переговоров Украины и США в Саудовской Аравии в стране-агрессоре России среди пропагандистов пронеслась волна постов о возможности введения режима прекращения огня на 30 дней.

Россияне разделились на две группы, одна из которых выступала за перемирие, ведь это было бы выгодно для РФ. Однако вторые видят в таком соглашении предательство целей войны и патриотического сообщества. Об этом в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Переговоры в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

По его словам, в этой ситуации мнение общества в РФ не имеет никакого значения, ведь кремлевский диктатор Владимир Путин имеет полную свободу действий и будет единолично принимать решения. А все, кто будут возражать ему, могут попасть под раздачу ФСБ, или же "унаследуют" судьбу Гиркина или Пригожина.

"Однако, главный вопрос в другом: Путин не может полностью доверять Трампу, и это очевидно. Что бы Трамп ни говорил. Для Путина признать саму идею того, что Трамп выступает посредником между ним и Зеленским, обидно. Путин мечтает быть "царем мира", а тут возникает неприятная ситуация: завершить или хотя бы остановить войну пытается Трамп, который в случае успеха может получить Нобелевскую премию мира. А сам Путин в любом случае останется в истории агрессором и негодяем, который развязал войну в Европе", - отметил дипломат.

Смотрите видео о том, как может действовать Путин в случае перемирия с Украиной:

Еще одним фактором является то, что Путин избегает личного общения с Зеленским в рамках переговоров. Именно поэтому в Кремле часто вспоминают о якобы нелегитимности Зеленского.

"Но в пользу согласия на перемирие говорит следующее: если Путин его примет, он сможет заявить, что Россия теперь находится в "новом глобальном мире", где основные игроки США, Китай и РФ. И мы, следовательно, решаем все глобальные вопросы, вместе проводим какие-то крупные экономические проекты. Мол, Европа умирает, она разлагается. Ну и Бог с ней - у нас теперь совершенно новый мир, в котором действуют новые правила, и мы будем устанавливать их. Вот что может стать для Путина моментом, чтобы принять предложение Трампа", - добавил Морозов.

Готовность Кремля к окончанию войны или перемирию

Напомним, Главред писал, что американская разведка направила в администрацию президента США данные о том, что российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать войну против Украины.

Накануне российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что согласен на прекращение боевых действий, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру".

Впоследствии советник Путина Юрий Ушаков выразил скептицизм относительно предложения прекращения огня, отметив, что временное перемирие только предоставит украинским силам возможность перегруппироваться, и отметил необходимость долгосрочного и всеобъемлющего мирного решения, которое будет учитывать интересы России.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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