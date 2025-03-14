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Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область

Мария Николишин
14 марта 2025, 11:40
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ВСУ стараются не допустить накопления противника на этом участке.
Почти по всей границе: оккупанты пытаются прорваться в Сумскую область
ДРГ в Сумской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Главное:

  • Россияне хотят прорваться через границу в Сумской области
  • ДРГ уничтожаются ВСУ с помощью FPV-дронов
  • На Сумщине в двух общинах объявлена обязательная эвакуация

Российские оккупационные войска пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, пограничники фиксируют попытки малых штурмовых групп противника подойти к границе, зайти на территорию Украины, и, используя особенности местности, максимально глубоко проникнуть в Сумскую область.

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Оккупанты хотят закрепиться, чтобы в дальнейшем дождаться групп для подкрепления и наращивания боевых возможностей.

"Но фактически эти группы, даже если они где-то прячутся на местности, уничтожаются нашими воинами с помощью FPV-дронов, артиллерии. Видим, что враг просто бросает в такую мясорубку своих военных, не жалея их, с надеждой, что им удастся накопиться и проводить дальше штурмовые действия вглубь нашего государства", - подчеркнул Демченко.

Отмечается, что как на территории Украины, так и вне линии государственной границы за минувшие сутки подтверждено, что около 15 военнослужащих РФ убиты, и более 10 получили ранения и вынуждены были отходить от нашей территории.

"Задача Сил обороны и в дальнейшем наращивать огневые возможности для того, чтобы не допустить накопления противника на этом участке, чтобы зона активных боевых действий по нашей территории не расширялась, потому что это угрожает подразделениям ВСУ, которые находятся в Курской области", - подчеркнул он.

В то же время, начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в комментарии Суспільному рассказал, что российские ДРГ пытаются заходить на Сумщину практически по всей границе.

"Относительно диверсионных групп противника, которые заходят практически на всей протяженности линии соприкосновения, начиная с Шосткинского района и заканчивая населенными пунктами Ахтырского района. То есть, действия в них активизировались. Сейчас армия РФ подтянула туда серьезные резервы. То есть в приграничной полосе будет достаточно высокая интенсивность обстрелов. Поэтому я еще раз обращаюсь, чтобы люди выезжали из этих приграничных населенных пунктов и общин", - сказал он.

Артюх добавил, что объявлена обязательная эвакуация на Сумщине в двух громадах.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Силы обороны Украины могут выйти из Курской области в рамках соглашения в обмен на возвращение части оккупированных Россией территорий.

Председатель всеукраинской общественной организации Украина в НАТО и член Атлантического совета Юрий Романюк также заявил, что выход ВСУ из Курской области РФ происходит из-за давления США.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко ранее говорил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции.

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Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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