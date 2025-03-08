"Молниеносная" атака: россияне пошли на штурм Сумской области

Атака закончилась так же быстро, как и началась.

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Россияне пошли на штурм Сумской области / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Оккупанты пытались прорваться в Сумской области

Как ВСУ отбили штурм врага

Российские оккупанты пытались прорваться через границу, но украинские пограничники вместе с Силами обороны остановили вражеский штурм в Сумской области.

Госпогранслужба сообщает, что группа из трех оккупантов пересекла границу и двинулась к украинским позициям, но атака закончилась так же быстро, как и началась.

видео дня

"Враг попытался прорваться через границу - группа из трех оккупантов пересекла границу и двинулась к украинским позициям. Однако их атака закончилась быстро: операторы БПЛА подразделения РУБпАК "Прайм" обнаружили цель, а минометчики пограничников точно отработали по врагу", - говорится в сообщении под видео.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко заявил, что на Покровском направлении российские войска уже сталкиваются с серьезными проблемами. При этом даже на собственной территории, в Курской области, Россия ведет контрнаступательную кампанию крайне медленно - это длится почти семь месяцев.

Ранее в Forbes писали о том, что украинские войска контратакуют на востоке и продвинулись на Торецком направлении в Донецкой области.

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении. Расстояние от населенного пункта до Днепропетровской области - 4,6 километра.

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