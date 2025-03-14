Получится ли у Трампа прекратить огонь между Украиной и РФ до Пасхи - Огрызко

Ключевые тезисы:
- У Украины есть политическая воля соблюдать режим прекращения огня
- Сейчас все зависит от того, какую позицию выберет Путин
Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, удастся ли президенту США Дональду Трампу выйти на прекращение огня между Украиной и Россией до Пасхи.
По его словам, вопрос стоит не в 30 днях, а в том, есть ли политическая воля у сторон придерживаться этого режима.
"У нас она есть, и на встрече в Саудовской Аравии её четко и ясно задекларировали. Теперь все будет зависеть от того, насколько Путин будет играть в эти игры "дам, но не вам" и, таким образом, или провоцировать Трампа на какие-то более жесткие действия, или же обманывать его своими заверениями в том, что Россия также стремится к миру", - сказал он на чате в Главреде.
Дипломат отметил, что сейчас нужно подождать.
"Я думаю, что в ближайшее время состоится разговор Трампа с Путиным, и после него будет понятно, какую из двух линий выберет Путин", - подытожил Огрызко.
Смотрите видео чата с Владимиром Огрызко, в котором он оценил перспективы прекращения огня в Украине:
Прекращение огня - что известно
Как сообщал Главред, глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге после переговоров с США в Саудовской Аравии заявил, что на следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня. В случае согласия России на прекращение огня, Киев готов приступить к следующим этапам переговоров по завершению войны.
Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Москва на это согласится.
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что согласен на прекращение боевых действий, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру".
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Кто такой Владимир Огрызко
Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).
С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".
С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
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