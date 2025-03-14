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Украина начала формировать команду для контроля перемирия - Сибига

Ангелина Подвысоцкая
14 марта 2025, 17:18
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Украина готовится к возможным провокациям со стороны РФ.
Сибига, ВГУ
Украина начала формировать комиссию для контроля перемирия / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Главред

Что известно:

  • Украина согласилась на 30-дневное перемирие
  • Украина начала формирование команды для контроля перемирия

Украина начала формирование национальной команды для контроля 30-дневного перемирия. Команда будет заниматься разработкой алгоритма действий для контроля перемирия. Этот процесс будет сложным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сейчас линия фронта достигает более 1300 км. При этом у Украины уже есть негативный опыт по нарушению режима тишины Россией. Таких нарушений было 25, поэтому следует быть готовыми во избежание возможных провокаций со стороны РФ.

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"Сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями. Имею в виду, в том числе, будущее видение относительно договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины. Безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины. Поэтому эта работа уже ведется, и команда активно над этим работает", - сказал Сибига.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

Украина начала формировать команду для контроля перемирия - Сибига
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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перемирие мирные переговоры с Россией Андрей Сибига Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии
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