"Вопрос территориальных уступок не обсуждают": эксперт рассказал, что задумал Трамп

Дональд Трамп исходит из того, что этот вопрос должен быть вынесен за скобки.

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Россия, Переговоры в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Вы узнаете:

Почему сейчас не решают вопрос территориальных уступок

Когда стороны начнут обсуждать границы

В ближайшее время на переговорах вообще не будет обсуждаться вопрос территориальных уступок как со стороны РФ, так и со стороны Украины.

Такое мнение в интервью Главреду рассказал политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

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"Ни претензии Кремля на установление контроля над четырьмя областями в их административных границах, ни, в свою очередь, намерения Украины вернуть оккупированные территории, включая Крым", - заявил эксперт.

По его словам, Дональд Трамп исходит из того, что этот вопрос должен быть вынесен за скобки.

"Сейчас его не решают. Возможно, он станет предметом переговоров, условно говоря, через год. На данный момент обсуждается только прекращение огня и вопрос о том, удастся ли его сохранить. В дальнейшем, возможно, в Украине пройдут выборы, а возможно, и нет — это не важно. Главное, что спустя некоторое время, если режим прекращения огня устоит, можно будет снова начать переговорные треки. И только тогда встанет вопрос о возможном решении территориальной проблемы", - подытожил эксперт.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США относительно 30-дневного режима прекращения огня с возможностью продления. Однако реализация этого перемирия зависит от согласия России. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква отметил, что даже в случае отказа Москвы переговоры нельзя будет считать безрезультатными.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Россия может выдвинуть собственные условия для согласования на 30-дневное перемирие, в частности требовать прекращения поставок оружия в Украину. В то же время такое решение значительно усилило бы позиции Кремля, лишив США рычагов влияния на дальнейшие переговоры, а также противоречило бы договоренностям, при которых Украина согласилась на прекращение огня.

Скептицизм относительно действенности временного перемирия выражают и украинские военные. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня во время АТО/ООС, поэтому его соблюдение на этот раз также остается под большим вопросом.

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Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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