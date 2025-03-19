Будет хрустеть, будто только из печи: хитрый трюк, как сохранить багет свежим

Многие любят багет за его вкус и хруст, однако не знают, что сделать, чтобы на следующий день он не стал твердым.

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Для чего замораживать багет / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как сохранить багет свежим надолго

Как правильно разморозить багет

Багет - очень вкусный французский хлеб, большим минусом которого является то, что он быстро теряет свою свежесть. Однако есть довольно простой способ, как сохранить багет мягким и хрустящим одновременно.

Главред узнал, что багет нужно замораживать для того, чтобы он не терял свои свойства. Подробнее об этой хитрости рассказали пользователи Reddit.

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"Я вырос в сельской местности Франции, и моя мама раз в неделю покупала багеты для семьи из пяти человек. Каким был размер этой "багетной горы" можно догадаться. Ее хитрость заключалась в том, чтобы разрезать их (багеты - Главред) пополам и сразу замораживала", - написал один из пользователей.

Другие пользователи советуют разрезать багет на порционные куски, завернуть их в пищевую пленку или герметичный пакет и поместить в морозильную камеру. Когда вам понадобится багет, его можно будет разогреть в духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут.

Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

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