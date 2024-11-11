Будет свежий неделями: женщина рассказала удивительный секрет хранения хлеба

Вы узнаете:
- Где правильно хранить хлеб
- Как хранить хлеб дольше
Хлеб является одним из самых популярных продуктов, ведь очень многие люди его употребляют ежедневно. Поэтому не теряют своей актуальности вопросы, где правильно хранить хлеб и какой срок годности хлеба.
Мама двоих детей Кейлин Олсон, которые делится в своем блоге контентом о стиле жизни и разнообразными лайфхаками, рассказала о своем секрете хранения хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщает Главред со ссылкой на The Mirror.
Она отметила, что лучший способ хранения хлеба - в холодильнике. По ее словам, она пользуется таким лайфхаком уже много лет, и это помогает им сохранять этот продукт свежим неделями.
"Я делаю это годами, и каждый раз, когда кто-то приходит и видит, что в моем холодильнике есть хлеб, они смотрят на меня, будто я сумасшедшая. Но, клянусь, от этого хлеба хватает надолго, намного дольше", - отметила хозяйка.
Она рассказала, что очень любит рогалики и кексы, но если их держать не в холодильнике, то они плесневеют буквально за два-три дня.
Кейлин объясняет, что такой лайфхак работает для булочек, хлеба, кексов, рогаликов и т.д., поскольку все эти продукты на основе хлеба хранятся гораздо дольше в холодильнике.
"Уже более двух месяцев я держу в холодильнике много хлеба на закваске, но он до сих пор не заплесневел", - отметила женщина.
Но стоит отметить, что в Госпродпотребслужбе Украины не советуют хранить хлеб в холодильнике, отмечая, что таким образом будет быстрее испаряться влага и выпечка быстрее засохнет.
"Держать хлеб в холодильнике категорически запрещено. Влажность свежей выпечки составляет около 50%, а условия холодильной камеры таковы, что влага в ней испаряется ускоренными темпами. Это приводит к высыханию хлебобулочных изделий, потере вкуса и аромата. Получается, что хлеб, который хранят в холодильнике, не замерзает, а стремительно черствеет", - отметили в ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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