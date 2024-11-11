Будет свежий неделями: женщина рассказала удивительный секрет хранения хлеба

Принято считать, что хлеб нельзя хранить таким образом. Но хозяйка поделилась секретом, как ей удается использовать такой способ себе на пользу.

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Женщина рассказала удивительный секрет хранения хлеба/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

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Где правильно хранить хлеб

Как хранить хлеб дольше

Хлеб является одним из самых популярных продуктов, ведь очень многие люди его употребляют ежедневно. Поэтому не теряют своей актуальности вопросы, где правильно хранить хлеб и какой срок годности хлеба.

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Мама двоих детей Кейлин Олсон, которые делится в своем блоге контентом о стиле жизни и разнообразными лайфхаками, рассказала о своем секрете хранения хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщает Главред со ссылкой на The Mirror.

Она отметила, что лучший способ хранения хлеба - в холодильнике. По ее словам, она пользуется таким лайфхаком уже много лет, и это помогает им сохранять этот продукт свежим неделями.

"Я делаю это годами, и каждый раз, когда кто-то приходит и видит, что в моем холодильнике есть хлеб, они смотрят на меня, будто я сумасшедшая. Но, клянусь, от этого хлеба хватает надолго, намного дольше", - отметила хозяйка.

Она рассказала, что очень любит рогалики и кексы, но если их держать не в холодильнике, то они плесневеют буквально за два-три дня.

Кейлин объясняет, что такой лайфхак работает для булочек, хлеба, кексов, рогаликов и т.д., поскольку все эти продукты на основе хлеба хранятся гораздо дольше в холодильнике.

"Уже более двух месяцев я держу в холодильнике много хлеба на закваске, но он до сих пор не заплесневел", - отметила женщина.

Как лучше всего хранить хлеб/ Инфографика: Главред

Но стоит отметить, что в Госпродпотребслужбе Украины не советуют хранить хлеб в холодильнике, отмечая, что таким образом будет быстрее испаряться влага и выпечка быстрее засохнет.

"Держать хлеб в холодильнике категорически запрещено. Влажность свежей выпечки составляет около 50%, а условия холодильной камеры таковы, что влага в ней испаряется ускоренными темпами. Это приводит к высыханию хлебобулочных изделий, потере вкуса и аромата. Получается, что хлеб, который хранят в холодильнике, не замерзает, а стремительно черствеет", - отметили в ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

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