Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренок

Вкусные рецепты изысканных гренок с багетом любят все. Вот только не всегда багет имеет свежий вкус. Если вы купили багет вечером, а на утро он уже засох, тогда нужно его срочно реанимировать.
Никогда вкуснейшие гренки не получаться с засохшим багетом.
Хрустящие гренки можно приготовить очень просто. Главред раскроет секрет, как правильно хранить багет и что делать, если багет засох.
Как хранить багет, чтобы он был мягким
- Свежий хлеб, булочки или багет лучше всего хранить в сухом месте при температуре 20 градусов.
- Чтобы из багета не превратились сухари, нельзя хранить хлеб возле прямых солнечных лучей.
- Хлеб нельзя убирать в холодильник. Из хлеба низкая температура вытягивает всю влагу, что приводит к черствости.
- Булочки лучше всего хранить в контейнерах, но не пластиковых.
- Хлеб и багет в бумажных пакетах.
- Кроме того, багет очень хорошо держит свежесть в обычной фольге.
Зачем багет моют под холодной водой
Если багет засох, не спешите его выбрасывать. Включите маленькую струйку холодной воды и промойте 20 секунд хлеб.
Переложите его сразу в фольгу и отправьте в духовку.
Духовка должна быть разогретой до 200-220 градусов.
Багет "запекать" 12 минут. Мягкая и вкусная корочка обеспечена. Багет будет как новенький.
Вкуснейшие гренки из багета без мяса за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Грибы - 7 шт ( шампиньоны)
- Сметана или греческий йогурт
- Багет
- Зелень (петрушка, руколла)
Сметану или майонез смешать с любимыми приправами.
Багет порезать небольшими кусочками и подсушить на сковороде гриль.
Намазать багет сметаной с приправами. Можно добавить чеснок.
Грибы помыть, почистить и порезать тонкими слайсами.
Обжарить на оливковом масле грибы и переложить на гранки.
Зелень помыть, немного измельчить петрушку.
Украсить гренку рукколой и петрушкой. Можно посыпать семенами льна или тыквенными семечками.
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