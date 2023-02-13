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Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренок

13 февраля 2023, 15:28
Простой и очень вкусный рецепт гренок из багета без мяса. Как сохранить свежесть багета, уникальный способ.
Время приготоления Время приготовления: 12 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
засох багет что делать, как реанимировать засохший багет рецепт
Как реанимировать засохший багет рецепт / pixabay

Вкусные рецепты изысканных гренок с багетом любят все. Вот только не всегда багет имеет свежий вкус. Если вы купили багет вечером, а на утро он уже засох, тогда нужно его срочно реанимировать.

Никогда вкуснейшие гренки не получаться с засохшим багетом.

Хрустящие гренки можно приготовить очень просто. Главред раскроет секрет, как правильно хранить багет и что делать, если багет засох.

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Как хранить багет, чтобы он был мягким

  • Свежий хлеб, булочки или багет лучше всего хранить в сухом месте при температуре 20 градусов.
  • Чтобы из багета не превратились сухари, нельзя хранить хлеб возле прямых солнечных лучей.
  • Хлеб нельзя убирать в холодильник. Из хлеба низкая температура вытягивает всю влагу, что приводит к черствости.
  • Булочки лучше всего хранить в контейнерах, но не пластиковых.
  • Хлеб и багет в бумажных пакетах.
  • Кроме того, багет очень хорошо держит свежесть в обычной фольге.

Зачем багет моют под холодной водой

Если багет засох, не спешите его выбрасывать. Включите маленькую струйку холодной воды и промойте 20 секунд хлеб.

Переложите его сразу в фольгу и отправьте в духовку.

Зачем багет мыть в холодной воде

Духовка должна быть разогретой до 200-220 градусов.

Багет "запекать" 12 минут. Мягкая и вкусная корочка обеспечена. Багет будет как новенький.

Зачем багет заворачивать в фольгу

Вкуснейшие гренки из багета без мяса за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

  • Грибы - 7 шт ( шампиньоны)
  • Сметана или греческий йогурт
  • Багет
  • Зелень (петрушка, руколла)
Гренки на сковороде за 5 минут рецепт, гренки без мяса рецепт
Гренки на сковороде за 5 минут рецепт / goodfon.ru

Сметану или майонез смешать с любимыми приправами.

Багет порезать небольшими кусочками и подсушить на сковороде гриль.

Намазать багет сметаной с приправами. Можно добавить чеснок.

Грибы помыть, почистить и порезать тонкими слайсами.

Обжарить на оливковом масле грибы и переложить на гранки.

Зелень помыть, немного измельчить петрушку.

Украсить гренку рукколой и петрушкой. Можно посыпать семенами льна или тыквенными семечками.

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