Не спешите выбрасывать: что можно сделать из черствого хлеба

Проверенные методы помогут "оживить" любую засохшую буханку.

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Как черствый хлеб сделать мягким / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему хлеб становится черствым

Как его размягчить

Наверное, со всеми бывало такое, что вы покупаете буханку хлеба, планы меняются, и вы его не используете, а через несколько дней он засыхает и черствеет. Но не спешите его выбрасывать, ведь есть способ, который поможет вернуть его "к жизни".

Главред решил разобраться, как черствый хлеб сделать мягким.

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Почему хлеб черствеет

Хлеб черствеет из-за крахмала, который находится в нем. В частности, ретроградация крахмала - это химические изменения, которые происходят в готовом крахмале, когда он охлаждается или хранится в течение длительного времени. Крахмал начинает менять свою форму, поглощая воду из хлеба, что позволяет ему кристаллизоваться, пишет Martha Stewart.

Как размягчить черствый хлеб

Засохшей буханке можно помочь. Все, что вам нужно, это вода и духовка или микроволновая печь.

Вода - это антидот для хлеба, который высох. Она обеспечивает влагу, которую молекулы крахмала могут снова поглотить, поэтому она является необходимой частью процесса размягчения. В то же время, нагрев хлеба превращает влагу в пар, который еще больше размягчает кристаллизованные молекулы и делает хлеб вкуснее.

Независимо от того, используется ли духовка или микроволновая печь, сочетание тепла и воды помогает равномерно распределить влагу.

Как размягчить черствый хлеб в духовке

Духовка лучше всего подходит для целых батонов. Отдельные кусочки имеют гораздо больше шансов пересохнуть при использовании этого метода. Чтобы "оживить" черствый хлеб в духовке, потребуется около 15 минут. В результате вы получите мягкую внутри и хрустящую снаружи буханку.

Для этого метода нужно разогреть духовку. Поместить буханку хлеба под проточную воду на несколько секунд. Плотно завернуть хлеб в фольгу и поставить в духовку на 10 минут.

Как размягчить черствый хлеб в микроволновой печи

Этот метод лучше всего подходит для небольших буханок и отдельных ломтей хлеба.

Смочите несколько бумажных полотенец под водой. Отожмите их от влаги, но убедитесь, что полотенца еще достаточно влажные. Заверните хлеб в бумажные полотенца. Поставьте в микроволновую печь на высокую мощность на 10-30 секунд.

Как хранить хлеб / Инфографика: Главред

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