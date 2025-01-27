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Невероятная намазка на хлеб из сливочного масла: готовится за 5 минут - рецепт

Марина Фурман
27 января 2025, 02:31
31
Намазка идеально подойдет как для перекусов, так и к праздничному столу.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 10 порции
Кухня Кухня Интернациональная
сливочное масло, намазка
Как превратить сливочное масло во вкусную намазку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Сливочное масло - один из самых распространенных продуктов для приготовления бутербродов и закусок. Если же вам надоели обычные бутерброды с мясом, авокадо или рыбой, Главред рекомендует приготовить намазку со сливочным маслом и беконом.

Участник 13 сезона Мастер Шеф на своей странице в Instagram chikalo_official.ua поделился рецептом невероятной намазки, которую можно приготовить за 5 минут.

Ингредиенты:

видео дня
  • сливочное масло - 200 г;
  • бекон - 150 г;
  • зеленый лук - 70 г;
  • чеснок - 3 зубчика;
  • соль, молотый перец, копченая паприка - по вкусу.

Первым делом на хорошо разогретой сковородке нужно обжарить нарезанный мелкой соломкой бекон. Готовить следует до тех пор, пока весь лишний жир не растопится.

Далее переложите бекон на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать масло.

Следующим шагом нарезаем мелко лук и добавляем его к сливочному маслу, которое должно быть комнатной температуры. Сюда же добавляем бекон и специи по вкусу. Все ингредиенты тщательно перемешиваем, помещаем в контейнер и отправляем застывать в холодильник.

Готовую намазку можно не только использовать для тостов. Сливочное масло с беконом также может быть отличным дополнением к картофелю, макаронным изделиям или любым крупам.

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Кто такой Дмитрий Чикало?

Дмитрий Чикало - участник кулинарного шоу "МастерШеф-13". Мужчина снимает юмористические видео, разбавляет все это рецептами блюд. Управляющий гостинично-ресторанным комплексом, а когда нет повара, может его легко заменить.

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