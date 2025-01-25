Рецепт идеального плова: всего один секрет - пальчики оближешь

Предлагаем вам рецепт вкуснейшего плова, который точно у вас получится. Это прекрасное блюдо понравится тем, кто много работает и не имеет времени возиться на кухне. Быстро, вкусно, аппетитно!
Кстати, чтобы плов был рассыпчатым, не перемешивайте его, сообщает Главред со ссылкой на tanya_akopyan_recepty.
Плов – рецепт
Ингредиенты:
- 100 мл - растительное масло
- 0,5 кг - говядина
- 300 г - лук
- 2 шт. - морковь
- 0,5 кг – рис
- 1 л – вода
- Соль, специи к плову, головка чеснока
Нарежьте мясо на кусочки, лук на кубики и натрите морковь на крупной терке или же нарежьте ее соломкой.
В кастрюле с толстым дном обжарьте на растительном масле мясо, затем добавьте лук и морковь.
Посолите и поперчите блюдо, когда будут готовы мясо и овощи всыпьте длинный рис.
Влейте горячую воду и добавьте целуй головку чеснока.
Готовьте блюдо на среднем огне 40 минут под крышкой, теперь перемешайте и подержите на огне еще 10 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить плов:
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Кто такая recept_dny_y_tanya_akopyan?
recept_dny_y_tanya_akopyan - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.
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