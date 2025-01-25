Рецепт идеального плова: всего один секрет - пальчики оближешь

Рецепт плова, который покорит ваших родных.

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Плов - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/, pixabay.com/

Предлагаем вам рецепт вкуснейшего плова, который точно у вас получится. Это прекрасное блюдо понравится тем, кто много работает и не имеет времени возиться на кухне. Быстро, вкусно, аппетитно!

Кстати, чтобы плов был рассыпчатым, не перемешивайте его, сообщает Главред со ссылкой на tanya_akopyan_recepty.

Плов – рецепт

Ингредиенты:

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100 мл - растительное масло

0,5 кг - говядина

300 г - лук

2 шт. - морковь

0,5 кг – рис

1 л – вода

Соль, специи к плову, головка чеснока

Нарежьте мясо на кусочки, лук на кубики и натрите морковь на крупной терке или же нарежьте ее соломкой.

В кастрюле с толстым дном обжарьте на растительном масле мясо, затем добавьте лук и морковь.

Посолите и поперчите блюдо, когда будут готовы мясо и овощи всыпьте длинный рис.

Влейте горячую воду и добавьте целуй головку чеснока.

Готовьте блюдо на среднем огне 40 минут под крышкой, теперь перемешайте и подержите на огне еще 10 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить плов:

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Кто такая recept_dny_y_tanya_akopyan? recept_dny_y_tanya_akopyan - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На recept_dny_y_tanya_akopyan подписаны более 73 тысяч пользователей соцсети.

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