Закуска, которую разметут со стола: бюджетный рецепт из простого хлеба за 2 минуты

Шикарный рецепт закуски за пару минут. Удивительное блюдо для каждого.

https://glavred.info/recipes/zakuska-kotoruyu-razmetut-so-stola-byudzhetnyy-recept-iz-prostogo-hleba-za-2-minuty-10634879.html Ссылка скопирована

Закуска за 2 минуты рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Гости на порога, а приготовить ничего не успели, тогда этот рецепт точно для вас. Быстрее рецепта закуски вы точно не найдете.

А еще, такая закуска из обычного хлеба покорит ваших гостей.

Закуска за 2 минуты из хлеба - рецепт

Вам понадобится на 4 порции:

видео дня

Тостовый хлеб (белый или темный) - 8-10 кусочков

Орешки (фисташки или кешью) - 50 гр

Крем-сыр

Руккола

Ветчина

Два кусочка хлеба положить рядом и раскатать скалкой.

Смазать крем-сыром.

Рукколу хорошо вымыть, обсушить и переложить на хлеб.

На кусочки хлеба положить ветчину.

Фисташки или любые другие орешки измельчить в блендере, посыпать орешками закуску.

Рулетики из тостового хлеба рецепт / depositphotos.com/ua

Аккуратно скрутить рулет, закрутить в пленку и поставить в холодильник на 20 минут.

Размотать наш рулет из пленки, смазать немного крем сыром и обвалять в орешках.

Далее рулетики нарезать порционно и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить закуску из хлеба - рецепт:

Читайте также:

Кто такая kristels.kitchen? kristels.kitchen - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На kristels.kitchen подписаны более 600 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред