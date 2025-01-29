Закуска, которую разметут со стола: бюджетный рецепт из простого хлеба за 2 минуты

Гости на порога, а приготовить ничего не успели, тогда этот рецепт точно для вас. Быстрее рецепта закуски вы точно не найдете.
А еще, такая закуска из обычного хлеба покорит ваших гостей.
Закуска за 2 минуты из хлеба - рецепт
Вам понадобится на 4 порции:
- Тостовый хлеб (белый или темный) - 8-10 кусочков
- Орешки (фисташки или кешью) - 50 гр
- Крем-сыр
- Руккола
- Ветчина
Два кусочка хлеба положить рядом и раскатать скалкой.
Смазать крем-сыром.
Рукколу хорошо вымыть, обсушить и переложить на хлеб.
На кусочки хлеба положить ветчину.
Фисташки или любые другие орешки измельчить в блендере, посыпать орешками закуску.
Аккуратно скрутить рулет, закрутить в пленку и поставить в холодильник на 20 минут.
Размотать наш рулет из пленки, смазать немного крем сыром и обвалять в орешках.
Далее рулетики нарезать порционно и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить закуску из хлеба - рецепт:
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