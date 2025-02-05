Божественная намазка на хлеб из элементарных ингредиентов: готовится 5 минут

Вкусная, недорогая и очень простая в приготовлении намазка на багет.

https://glavred.info/recipes/bozhestvennaya-namazka-na-hleb-iz-elementarnyh-ingredientov-gotovitsya-5-minut-10636724.html Ссылка скопирована

Рецепт невероятно паштета за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если хочется чего-то вкусного, а времени и желания долго стоять у плиты нет, можно приготовить паштет из шпрот и яиц. Главред нашел рецепт вкусной намазки на хлеб, которая готовится за считанные минуты.

Чтобы приготовить невероятный паштет, понадобится всего несколько позиций, которые можно найти в холодильнике, передает Анастасия Симашко на своей Instagram-странице @top_havchik_.

Ингредиенты:

видео дня

вареное яйцо - 1 шт;

плавленый сырок - 1 шт;

сливочное масло - 100 г;

шпроты - 1 банка;

зелень.

Прежде всего нужно отварить яйцо, почистить, остудить и положить в чашу блендера.

Далее в тару поместите плавленый сырок, сливочное масло и добавьте главный ингредиент - шпроты. Предварительно нужно слить лишнее масло.

Чтобы паштет имел "свежий" вкус, попробуйте бросить немного зелени, которая вам по вкусу. Кулинарный блогер добавила петрушку.

Позже все нужно взбить до однородной массы

Такой паштет из шпрот и яиц можно подавать на стол с хлебом, багетом или гренками. Он станет отличным вариантом перекуса или дополнительным блюдом на обед.

Приятного аппетита!

Как приготовить паштет из шпрот - смотрите видео:

Читайте также:

Что известно о пользователе в Instagram @top_havchik_? Пользователь в Instagram с никнеймом @top_havchik_ - женщина Анастасия Симашко, которая регулярно публикует простые рецепты на каждый день. В Instagram на женщину подписаны более 242 тысяч человек. Кулинарный блогер также ведет страницу в TikTok, за ней следит более 275 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред