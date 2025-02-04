Когда гости на пороге: рецепт вкусных бутербродов за несколько минут

Закуска готовится очень легко и из доступных продуктов.

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Рецепт вкусных бутербродов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если гости уже на пороге, а у вас не нашлось вкусной закуски - это не проблема. Главред нашел рецепт невероятных горячих бутербродов, которые готовятся за считанные минуты.

Рецептом приготовления поделилась кулинарный блогер Ольга Матвей на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

видео дня

багет 1 шт;

сыр 100 г;

колбаса 100 г;

зеленый лук 2 пера;

майонез 1 чайная ложка;

яйцо 1 шт;

чеснок 1 зубчик;

соль и перец.

Важно, когда будете покупать багет, обратите внимание на то, чтобы корочка была мягкой, а сама булка - круглой.

Первым делом следует нарезать багет на кусочки толщиной около 2 см и с одной стороны сделать так называемую "впадину", чтобы в будущем поместить туда начинку.

Далее натираем сыр, нарезаем колбасу, зелень и выдавливаем чеснок. Если нет свежей зелени, тогда можно добавить сушеную, или же специи.

Все смешиваем в одной таре, добавляем одно куриное яйцо, майонез и соль, перец. Еще раз хорошо перемешайте.

Далее возьмите багет, который вы подготовили и выкладывайте начинку в "впадину".

Разложите бутерброды на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в разогретую духовку на 5-7 минут. Выпекать нужно при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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Что известно об Ольге Матвей Ольга Матвей - кулинарный блогер, которая готовит разнообразную выпечку. Также на канале женщины можно найти рецепты сладких, мясных и первых блюд. Кроме того, Ольга делится полезными советами по приготовлению консервации.

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