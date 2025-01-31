Такую закуску едят ложками: очень бюджетный и простой рецепт

Готовим очень вкусную и легкую закуску, которая понравится всем. Простейшая намазка на хлеб, которую можно подавать как для гостей, так и каждый день для родных.
Простейший рецепт намазки из лука, которая покорит любого.
Намазка из лука - рецепт
Вам понадобится:
- Синий лук - 3 больших шт
- Уксус - 50 гр
- Масло - 3 столовых ложки
- Вода - 120 мл
- Сахар - 2 столовых ложки
- Тунец - 1 банка
- Крем-сыр - 2 столовых ложки
- Багет
Помыть и почистить лук. Нарезать синий лук кольцами.
Сковороду разогреть, добавить немного масла.
Лук отправить в сковороду, всыпать 2 столовых ложки сахара, добавить уксус и воду.
Тушим - 5-7 минут лук на сковороде, пока не станет мягкой.
Отдельно в тарелку выложить тунец и размять вилкой, добавить крем-сыр и хорошо перемешать.
Лук снимаем с огня и добавляем к тунцу. хорошо перемешать намазку.
Багет можно подсушить на сковороде и каждый кусочек наполняем намазкой из лука.
Вкуснейшая закуска разлетится со стола.
Смотрите видео, как готовить намазку из лука - рецепт:
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