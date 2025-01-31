Такую закуску едят ложками: очень бюджетный и простой рецепт

Очень вкусная намазка, которую можно кушать и теплой, и холодной. Гости будут в восторге.

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Намазка на хлеб рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусную и легкую закуску, которая понравится всем. Простейшая намазка на хлеб, которую можно подавать как для гостей, так и каждый день для родных.

Простейший рецепт намазки из лука, которая покорит любого.

Намазка из лука - рецепт

Вам понадобится:

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Синий лук - 3 больших шт

Уксус - 50 гр

Масло - 3 столовых ложки

Вода - 120 мл

Сахар - 2 столовых ложки

Тунец - 1 банка

Крем-сыр - 2 столовых ложки

Багет

Помыть и почистить лук. Нарезать синий лук кольцами.

Сковороду разогреть, добавить немного масла.

Лук отправить в сковороду, всыпать 2 столовых ложки сахара, добавить уксус и воду.

Тушим - 5-7 минут лук на сковороде, пока не станет мягкой.

Отдельно в тарелку выложить тунец и размять вилкой, добавить крем-сыр и хорошо перемешать.

Лук снимаем с огня и добавляем к тунцу. хорошо перемешать намазку.

Багет можно подсушить на сковороде и каждый кусочек наполняем намазкой из лука.

Вкуснейшая закуска разлетится со стола.

Смотрите видео, как готовить намазку из лука - рецепт:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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