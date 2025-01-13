Проще не бывает: новый рецепт быстрых горячих бутербродов - безумно вкусно

Рецепт любимых быстрых горячих бутербродов.

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Горячие бутерброды - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/, скрин instagram.com/yulia_smachno_tyt/

Горячие бутерброды уже давно стали любимым перекусом многих хозяек, ведь готовятся они быстро и просто, а любят их практически все. Предлагаем вам интересный рецепт этого блюда с простым набором ингредиентов.

Кстати, лучше всего для горячих бутербродов использовать тостовый хлеб, сообщает Главред со ссылкой на yulia_smachno_tyt.

Горячие бутерброды – рецепт

Ингредиенты:

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Колбаса

Твердый сыр

Болгарский перец

Сливочный сыр

Квашеный огурец

Майонез

Кетчуп

Хлеб

Сначала подготовьте ингредиенты: нарежьте на кубики колбасу, болгарский перец, на крупной терке натрите твердый сыр и огурец.

В миску отправьте колбасу, болгарский перец и сыр, отдельно смешайте майонез и огурец, все соедините.

В массу добавьте сливочный сыр, и все перемешайте.

Форму застелите пергаментом, сверху выложите хлеб и смажьте его кетчупом.

На кетчуп отправляем начинку.

Выпекайте при температуре 200 градусов 10-15 минут

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить горячие бутерброды:

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Кто такая yulia_smachno_tyt? yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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