Проще не бывает: новый рецепт быстрых горячих бутербродов - безумно вкусно

Горячие бутерброды уже давно стали любимым перекусом многих хозяек, ведь готовятся они быстро и просто, а любят их практически все. Предлагаем вам интересный рецепт этого блюда с простым набором ингредиентов.
Кстати, лучше всего для горячих бутербродов использовать тостовый хлеб, сообщает Главред со ссылкой на yulia_smachno_tyt.
Горячие бутерброды – рецепт
Ингредиенты:
- Колбаса
- Твердый сыр
- Болгарский перец
- Сливочный сыр
- Квашеный огурец
- Майонез
- Кетчуп
- Хлеб
Сначала подготовьте ингредиенты: нарежьте на кубики колбасу, болгарский перец, на крупной терке натрите твердый сыр и огурец.
В миску отправьте колбасу, болгарский перец и сыр, отдельно смешайте майонез и огурец, все соедините.
В массу добавьте сливочный сыр, и все перемешайте.
Форму застелите пергаментом, сверху выложите хлеб и смажьте его кетчупом.
На кетчуп отправляем начинку.
Выпекайте при температуре 200 градусов 10-15 минут
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить горячие бутерброды:
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Кто такая yulia_smachno_tyt?
yulia_smachno_tyt - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tyulia_smachno_tyt подписаны более 27 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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