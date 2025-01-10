Улетная закуска всего из трех ингредиентов - сметают за пару минут

Рецепт невероятной закуски, которая может стать вашей любимой.

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Закуска из слоеного теста - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить прекрасную закуску, которая готовится проще простого. Этот рецепт может стать настоящей палочкой-выручалочкой, ведь не требует многих ингредиентов и готовиться очень быстро.

Кстати, такую закуску можно подавать к бульону, сообщает Главред со ссылкой на cook_julija_simonchuk.

Быстрая закуска из слоеного теста - рецепт

Ингредиенты:

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слоеное тесто – 500 г;

колбаса – 250-300 г;

сыр моцарелла – 180 г;

зелень

яйцо для смазки

Слоеное тесто разморозьте и слегка раскатайте.

Сыр и колбасу натрите на крупной терке, посыпьте тесто.

Зелень мелко нарежьте и отправьте на другие ингредиенты.

Сверните тесто рулетом и разрежьте острым ножом.

Смажьте закуску взбитым яйцом.

Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут на деко, застеленном пергаментом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить быструю закуску:

Кто такая cook_julija_simonchuk? cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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