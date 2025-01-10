Улетная закуска всего из трех ингредиентов - сметают за пару минут

Предлагаем вам приготовить прекрасную закуску, которая готовится проще простого. Этот рецепт может стать настоящей палочкой-выручалочкой, ведь не требует многих ингредиентов и готовиться очень быстро.
Кстати, такую закуску можно подавать к бульону, сообщает Главред со ссылкой на cook_julija_simonchuk.
Быстрая закуска из слоеного теста - рецепт
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г;
- колбаса – 250-300 г;
- сыр моцарелла – 180 г;
- зелень
- яйцо для смазки
Слоеное тесто разморозьте и слегка раскатайте.
Сыр и колбасу натрите на крупной терке, посыпьте тесто.
Зелень мелко нарежьте и отправьте на другие ингредиенты.
Сверните тесто рулетом и разрежьте острым ножом.
Смажьте закуску взбитым яйцом.
Выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут на деко, застеленном пергаментом.
Приятного аппетита!
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Кто такая cook_julija_simonchuk?
cook_julija_simonchuk - популярный украинский кулинарный блогер из Луцка в соцсети Instagram и ТікТок. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На cook_julija_simonchuk подписаны более 80 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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