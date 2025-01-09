Покруче, чем магазинные: самый быстрый рецепт маринованных шампиньонов

Универсальный рецепт приготовления шампиньонов.

https://glavred.info/recipes/pokruche-chem-magazinnye-samyy-bystryy-recept-marinovannyh-shampinonov-10629197.html Ссылка скопирована

Маринованные шампиньоны - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить маринованные шампиньоны быстрым способом, занятые хозяйки точно будут в восторге. По желанию можно добавить любые специи, но будьте аккуратны с пропорциями.

Кстати, лучше всего оставить шампиньоны мариноваться на ночь, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Быстрые маринованные шампиньоны – рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Шампиньоны – 400 г;

Вода – 50 г;

Масло растительное – 50 г;

Соль – чуть больше 1 ч л;

Сахар – 1 ч. л.;

Уксус 6-9% – 2 ст. л;

Лавровый лист – 2 шт.;

Перец горошком – 10 шт.;

Чеснок – 3 зубчика.

Грибы нужно почистить. Можно это сделать мукой: засыпьте 1-2 ложки муки к грибам, хорошо потрясите, промойте и готово.

Если у вас крупные шампиньоны, то лучше разрезать их пополам.

Для маринада смешайте воду, масло, соль, уксус, чеснок и специи в кастрюле.

Добавьте к маринаду грибы, поставьте на огонь и варите 10 минут.

После остывания переложите шампиньоны в банку, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Подавать можно с нарезанным луком и зеленью. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить маринованные шампиньоны:

Вас может заинтересовать:

Кто такая valya__saenko? valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред