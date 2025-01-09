Покруче, чем магазинные: самый быстрый рецепт маринованных шампиньонов

Предлагаем вам приготовить маринованные шампиньоны быстрым способом, занятые хозяйки точно будут в восторге. По желанию можно добавить любые специи, но будьте аккуратны с пропорциями.
Кстати, лучше всего оставить шампиньоны мариноваться на ночь, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.
Быстрые маринованные шампиньоны – рецепт
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 400 г;
- Вода – 50 г;
- Масло растительное – 50 г;
- Соль – чуть больше 1 ч л;
- Сахар – 1 ч. л.;
- Уксус 6-9% – 2 ст. л;
- Лавровый лист – 2 шт.;
- Перец горошком – 10 шт.;
- Чеснок – 3 зубчика.
Грибы нужно почистить. Можно это сделать мукой: засыпьте 1-2 ложки муки к грибам, хорошо потрясите, промойте и готово.
Если у вас крупные шампиньоны, то лучше разрезать их пополам.
Для маринада смешайте воду, масло, соль, уксус, чеснок и специи в кастрюле.
Добавьте к маринаду грибы, поставьте на огонь и варите 10 минут.
После остывания переложите шампиньоны в банку, накройте крышкой и поставьте в холодильник.
Подавать можно с нарезанным луком и зеленью. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить маринованные шампиньоны:
Вас может заинтересовать:
- Перед таким салатом никто не устоит: шикарный рецепт на новогодний стол
- От такого блюда ахнут все: изумительный рецепт бомбического мяса
- Берем куриное филе и готовим бомбический ужин на всю семью за считанные минуты
Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред