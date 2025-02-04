Понадобится всего четыре ингредиента: нереально вкусный рецепт морковного торта

Популярный рецепт морковного пирога из четырех ингредиентов стал очень вирусным в Сети.

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Как приготовить морковный торт / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Многие рецепты требуют длинного списка ингредиентов и сложных методов для достижения идеальной текстуры, но замена яиц и масла на один ингредиент может сделать торт намного проще.

Рецепт, который охватил социальные сети, вмещает в себе четыре основных ингредиента. По словам блогера Practical Parenting, рецепт является быстрым и легким, а также хорошим способом использовать морковь из холодильника, говорится в материале Mirror.

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Ингредиенты для морковного торта

Два стакана муки (240 г)

Два стакана тертой моркови (245 г)

Одна банка сгущенного молока

100 г орехов грецких или султанских орехов

Как приготовить глазурь из сливочного сыра

60 г размягченного сливочного масла

500 г сахарной пудры

250 г сливочного сыра

80 мл лимонного сока

Рецепт торта

Готовить пирог легко, ведь все, что понадобится - это стандартная форма для выпекания и большая миска. Предварительно стоит разогреть духовку до 180°C, а затем смажьте форму маслом и выстелите пергаментом для выпечки, чтобы покрыть дно и бока. Далее натрите морковь и слегка отожмите лишнюю влагу.

Затем нужно взвесить муку и сгущенное молоко, добавить их в миску вместе с морковью. Стоит тщательно все смешать, чтобы сформировать тесто для торта, а затем добавить орехи. Добавьте их к готовой смеси, а затем вылейте все в выстеленную форму.

Необходимо выпекать пирог 45 минут при 180 градусах. После выпекания выньте форму из духовки и дайте пирогу остыть. Если вы делаете глазурь из сливочного сыра, то лучше использовать электрический миксер, чтобы взбить сливочный сыр, пока он не станет однородным.

Затем добавьте размягченное сливочное масло и перемешивайте примерно от 30 секунд до минуты, чтобы все хорошо перемешалось. Добавьте лимонный сок и сахарную пудру, и продолжайте смешивать. Когда пирог полностью остынет, смажьте сверху глазурью и по желанию можно задекорировать его.

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