Понадобится всего четыре ингредиента: нереально вкусный рецепт морковного торта

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Многие рецепты требуют длинного списка ингредиентов и сложных методов для достижения идеальной текстуры, но замена яиц и масла на один ингредиент может сделать торт намного проще.
Рецепт, который охватил социальные сети, вмещает в себе четыре основных ингредиента. По словам блогера Practical Parenting, рецепт является быстрым и легким, а также хорошим способом использовать морковь из холодильника, говорится в материале Mirror.
Ингредиенты для морковного торта
- Два стакана муки (240 г)
- Два стакана тертой моркови (245 г)
- Одна банка сгущенного молока
- 100 г орехов грецких или султанских орехов
Как приготовить глазурь из сливочного сыра
- 60 г размягченного сливочного масла
- 500 г сахарной пудры
- 250 г сливочного сыра
- 80 мл лимонного сока
Рецепт торта
Готовить пирог легко, ведь все, что понадобится - это стандартная форма для выпекания и большая миска. Предварительно стоит разогреть духовку до 180°C, а затем смажьте форму маслом и выстелите пергаментом для выпечки, чтобы покрыть дно и бока. Далее натрите морковь и слегка отожмите лишнюю влагу.
Затем нужно взвесить муку и сгущенное молоко, добавить их в миску вместе с морковью. Стоит тщательно все смешать, чтобы сформировать тесто для торта, а затем добавить орехи. Добавьте их к готовой смеси, а затем вылейте все в выстеленную форму.
Необходимо выпекать пирог 45 минут при 180 градусах. После выпекания выньте форму из духовки и дайте пирогу остыть. Если вы делаете глазурь из сливочного сыра, то лучше использовать электрический миксер, чтобы взбить сливочный сыр, пока он не станет однородным.
Затем добавьте размягченное сливочное масло и перемешивайте примерно от 30 секунд до минуты, чтобы все хорошо перемешалось. Добавьте лимонный сок и сахарную пудру, и продолжайте смешивать. Когда пирог полностью остынет, смажьте сверху глазурью и по желанию можно задекорировать его.
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