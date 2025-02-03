Его можно есть ложками: рецепт вкусного салата по-новому

Очень вкусный и легкий салат с кукурузой и куриным филе. Рецепт салата точно понравится всем.

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Очень легкий салат с кукурузой рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Очень вкусный и легкий салат, который понравится всем. Простой рецепт приготовления, но восторг от рецепта точно получите.

Салат можно готовить каждый день, ведь в нем простые ингредиенты.

Легкий салат с курицей и кукурузой - рецепт

Вам понадобится:

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Куриное филе - 200 гр

Кукуруза - 120 гр

Морковка - 2 шт

Зеленый лук

Сухарики

Майонез или греческий йогурт

Куриную грудку промыть и отварить до готовности. Советуем остудить филе в бульоне, тогда мясо будет нежнее и сочнее.

Куриную грудку порезать на кубики.

Пока куриная грудка на салат варилась, моем и чистим морковь. Мелко ее порезать или нашитковать на терку для морковки по-корейски.

Переложить в салатник морковь, нарезанное кубиками куриное филе.

Со сладкой кукурузы слить жидкость, добавить к салату.

Помыть и порезать несколько перышек зеленого лука.

Салат с куриным филе по-новому рецепт / depositphotos.com/ua

Сразу добавить белые сухарики, которые можно сделать самим на сковороде.

Посолить салат и заправить майонезом или греческим йогуртом.

Перемешиваем нежный салат с куриным филе и кукурузой и подаем сразу к столу.

Смотрите видео, как готовить салат с кукурузой - рецепт:

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