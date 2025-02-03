Его можно есть ложками: рецепт вкусного салата по-новому

Очень вкусный и легкий салат, который понравится всем. Простой рецепт приготовления, но восторг от рецепта точно получите.
Салат можно готовить каждый день, ведь в нем простые ингредиенты.
Легкий салат с курицей и кукурузой - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе - 200 гр
- Кукуруза - 120 гр
- Морковка - 2 шт
- Зеленый лук
- Сухарики
- Майонез или греческий йогурт
Куриную грудку промыть и отварить до готовности. Советуем остудить филе в бульоне, тогда мясо будет нежнее и сочнее.
Куриную грудку порезать на кубики.
Пока куриная грудка на салат варилась, моем и чистим морковь. Мелко ее порезать или нашитковать на терку для морковки по-корейски.
Переложить в салатник морковь, нарезанное кубиками куриное филе.
Со сладкой кукурузы слить жидкость, добавить к салату.
Помыть и порезать несколько перышек зеленого лука.
Сразу добавить белые сухарики, которые можно сделать самим на сковороде.
Посолить салат и заправить майонезом или греческим йогуртом.
Перемешиваем нежный салат с куриным филе и кукурузой и подаем сразу к столу.
Смотрите видео, как готовить салат с кукурузой - рецепт:
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