США могут изменить свою позицию в отношении Украины: названы два варианта

О чем сказал Горбач:
- Украина может изменить позицию США
- Согласие Зеленского на "энергетическое перемирие" свидетельствует о намерении избежать дополнительного давления со стороны Белого дома
Украина имеет возможность влиять на решения администрации Дональда Трампа благодаря твердой позиции и эффективной работе с американским обществом. Об этом в интервью Главреду заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.
По его мнению, первым ключевым фактором является последовательная и непоколебимая позиция Украины.
Второй важный аспект - работа с общественным мнением в США. Американское общество в целом поддерживает Украину больше, чем Путина, и не одобряет подход Трампа к взаимоотношениям с Кремлем.
"Поэтому мы можем попробовать сыграть на этом, работая непосредственно с американским общественным мнением. Но это предполагает четкое "нет" условиям Путина и отказ поддаваться давлению Дональда Трампа, если оно начнет проявляться публично", - отметил аналитик.
Горбач также отметил, что согласие президента Зеленского прекратить удары по энергетической инфраструктуре может свидетельствовать о намерении Украины избежать дополнительного давления со стороны Белого дома. На этом этапе такой шаг может быть оправданным, делает вывод он.
Смотрите видео интервью с Владимиром Горбачем для Главреда:
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Напомним, как ранее сообщал Главред, американские чиновники сообщили европейским коллегам, что Европейский Союз должен быть вовлечен в любое мирное соглашение по Украине. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, это связано со стремлением России добиться отмены санкций, введенных ЕС.
Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман оценил вероятность заключения перемирия между Россией и Украиной. По его словам, шанс на прекращение огня составляет менее 50%, и более вероятно, что договоренности не будут достигнуты.
В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда состоятся переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Как сообщил специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью Fox News, главная тема встречи - детализация договоренностей, в частности по 30-дневному перемирию.
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Кто такой Владимир Горбач
Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.
Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.
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