США могут изменить свою позицию в отношении Украины: названы два варианта

Американцы поддерживают Украину и не одобряют подход администрации Дональда Трампа к сотрудничеству РФ, что может использовать Украина, отметил эксперт.

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При каких условиях США могут изменить свою позицию по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

О чем сказал Горбач:

Украина может изменить позицию США

Согласие Зеленского на "энергетическое перемирие" свидетельствует о намерении избежать дополнительного давления со стороны Белого дома

Украина имеет возможность влиять на решения администрации Дональда Трампа благодаря твердой позиции и эффективной работе с американским обществом. Об этом в интервью Главреду заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, первым ключевым фактором является последовательная и непоколебимая позиция Украины.

Второй важный аспект - работа с общественным мнением в США. Американское общество в целом поддерживает Украину больше, чем Путина, и не одобряет подход Трампа к взаимоотношениям с Кремлем.

"Поэтому мы можем попробовать сыграть на этом, работая непосредственно с американским общественным мнением. Но это предполагает четкое "нет" условиям Путина и отказ поддаваться давлению Дональда Трампа, если оно начнет проявляться публично", - отметил аналитик.

Горбач также отметил, что согласие президента Зеленского прекратить удары по энергетической инфраструктуре может свидетельствовать о намерении Украины избежать дополнительного давления со стороны Белого дома. На этом этапе такой шаг может быть оправданным, делает вывод он.

Смотрите видео интервью с Владимиром Горбачем для Главреда:

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Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, американские чиновники сообщили европейским коллегам, что Европейский Союз должен быть вовлечен в любое мирное соглашение по Украине. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, это связано со стремлением России добиться отмены санкций, введенных ЕС.

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман оценил вероятность заключения перемирия между Россией и Украиной. По его словам, шанс на прекращение огня составляет менее 50%, и более вероятно, что договоренности не будут достигнуты.

В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда состоятся переговоры по прекращению огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся госсекретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Как сообщил специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью Fox News, главная тема встречи - детализация договоренностей, в частности по 30-дневному перемирию.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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