Зеленский ответил на ультиматумы Путина в адрес Украины

Путин ставит перед собой задачу максимального ослабления Украины, отметил Владимир Зеленский.

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Путин выдвигает ультиматумы, потому что видит, что США готовы к "уступкам" - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Главред, скріншот YouTube

Ключевые заявления Зеленского:

Путин давит на Украину и использует чувствительную тему мобилизации

Путин выдвигает ультиматумы по военной помощи, потому что видит, как ведут себя США

Кремлевский руководитель Владимир Путин пытается ослабить Украину и давит, используя чувствительную тему мобилизации в войска. Также он манипулирует вопросами военной помощи от США и разведывательных данных, поскольку видит, что Вашингтон демонстрирует намерения идти на уступки Москве. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Цель Путина – ослабление украинской армии

В ходе пресс-конференции он рассказал о том, что Путин стремится ослабить украинскую армию.

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"Путин берет чувствительную тему и поднимает тему мобилизации. Что за этим скрывается? Скрывается ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, вопрос в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшался", - сказал президент.

Также глава государства напомнил, что стратегия главы Кремля – не новая. Такие ультиматумы звучали еще в начале большой российско-украинской войны.

"Этот ультиматум у него был еще в начале войны. Он не изменился - меняет понятие, но не содержание", - говорит Зеленский.

"Он видит, что США могут делать такие шаги"

По словам президента, Путин неспроста вбрасывает тезисы с требованиями о прекращении военной поддержки Украины и предоставления разведывательных данных.

"Он видит, что США могут делать такие шаги, и поэтому он поднимает именно то, что понимает, что может сработать. Это уже было, почему бы снова это не сделать? Разведка - это ослабление нашей защиты. Вся его игра - максимально нас ослабить", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Телефонный разговор Трампа и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, Трамп назвал "очень хорошим" разговор с Трампом. По его словам, они договорились о прекращении огня по энергетической и другой инфраструктуре и запуске мирного процесса.

В Кремле сказали, что Путин выдвинул "требования" для полного завершения войны. В частности, глава Кремля "потребовал" прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине, мобилизации в ВСУ и подготовки украинских военных.

Украина поддерживает прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, сказал Владимир Зеленский. Но подчеркнул, что, если Москва нарушит такой режим, Киев будет отвечать.

Другие новости:

Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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