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"У нас нет иллюзий": у Трампа заявили, что ведут жесткие переговоры с Путиным

Руслана Заклинская
19 марта 2025, 17:34обновлено 19 марта, 18:24
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США не доверяют словам Путина безоговорочно и придерживаются принципа "доверяй, но проверяй".
'У нас нет иллюзий': у Трампа заявили, что ведут жесткие переговоры с Путиным
У Трампа понимают, что Путин - жесткий игрок / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Уолтца:

  • Трамп не обсуждал прекращение военной помощи Украине с Путиным
  • Лидеры США и РФ обсудили прекращение огня и обмен пленными
  • Вашингтон не питает иллюзий относительно Путина

Президент США Дональд Трамп не обсуждал во время телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным прекращение военной помощи Украине. Администрация США понимает, что российский диктатор Путин является жестким политиком. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, пишет CNN.

По словам Уолтца, во время телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с войной России против Украины. В частности, лидеры затронули темы прекращения огня и обмена пленными между сторонами.

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Советник Трампа также ответил на вопрос журналистов о том, был ли Путин честным во время переговоров. Уолтц подчеркнул, что в Вашингтоне не воспринимают слова российского лидера безоговорочно и придерживаются принципа "доверяй, но проверяй".

"Ну, это не вопрос того, обязательно ли вы верите. Это доверие, но с проверкой. Это жесткие переговоры. Путин - жесткий человек. У нас нет иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы положить конец убийствам", - подчеркнул он.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Путиным - главное

Как сообщал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались около двух часов.

По словам Трампа, стороны смогли договориться о немедленном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Американский лидер назвал переговоры "очень хорошими и продуктивными".

Однако Кремль представил совсем другую версию переговоров. Путин заявил, что ключевым условием прекращения войны является полное сворачивание военной помощи Украине со стороны Запада. Кроме того, Москва выдвинула ряд требований и выступила за частичное перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на эти заявления. Он подчеркнул, что Киев поддерживает инициативу прекращения атак на энергосистему. В то же время он заявил, что в случае нарушения Россией договоренностей ВСУ нанесут ответные удары по военным объектам РФ.

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Кто такой Майкл Уолтц

Майкл Джордж Глен Уолтц - американский политик и полковник армии Соединенных Штатов. Член Республиканской партии.

Волц родился 31 января 1974 года в Бойнтон-Бич, штат Флорида, и вырос в Джексонвилле. Получил степень бакалавра искусств в области международных исследований в Военном институте Вирджинии и получил звание второго лейтенанта армии США, пишет Википедия.

Уолтц - "зеленый берет" (так в США называют Силы специальных операций) с боевыми наградами, который все еще служит полковником Национальной гвардии армии США и бывший советник по политике Белого дома и Пентагона. Он первый "зеленый берет", избранный в Конгресс.

Прослужил в армии более 26 лет. Служил как офицер спецназа с многочисленными командировками в Афганистан, на Ближний Восток и в Африку. За боевые заслуги Уолтц был награжден четырьмя бронзовыми звездами, в частности, двумя - за храбрость.

Уолтц поддержал Дональда Трампа на президентских праймериз Республиканской партии в 2024 году.

После вторжения России в Украину в 2022 году он призвал администрацию Джо Байдена предоставить Киеву больше оружия, чтобы помочь ему оттеснить российские войска. Но в 2024 году Волтц заявил, что должна произойти переоценка целей Соединенных Штатов в Украине.

В частности, в апреле 2024 года Уолтц голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине на $60 млрд.

"Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, США должны защитить свою южную границу", - писал он.

При этом среди других причин своего голосования против финансирования для Украины Уолтц называл отсутствие стратегии у администрации президента Джо Байдена.

Он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России.

"Если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится, пока не привлечет страны НАТО. Нужно остановить Россию перед тем, как она втянет НАТО и США в войну", - писал Волтц.

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