20 марта день весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать

20 марта 2025 года в 11:01 по киевскому времени наступит весеннее равноденствие — момент, когда продолжительность дня и ночи практически одинаковы. Это событие знаменует начало астрономической весны в Северном полушарии.
С древних времен весеннее равноденствие символизировало обновление природы и начало нового жизненного цикла. Многие культуры отмечали этот день особыми ритуалами и традициями, направленными на приветствие весны и прощание с зимой.
День весеннего равноденствия - приметы и суеверия
Ясная и солнечная погода в этот день предвещает теплое и урожайное лето.
Дождь или снег могут указывать на затяжную весну и позднее наступление тепла.
Если птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне, это может свидетельствовать о предстоящем холодном лете.
Пробуждение медведя в этот день считается признаком ранней весны.
Разжигание огня в день равноденствия, по поверьям, приносит удачу и защищает дом от бед.
Традиции и обычаи:
- Очищение огнем: в старину люди жгли костры, прыгали через них для очищения и сжигали старые вещи, символически прощаясь с зимой.
- Праздничная еда: готовили блины как символ солнца, пекли круглые лепешки и делали медовые угощения.
- Омовение талой водой: считалось, что умывание талой водой в день равноденствия приносит здоровье и удачу.
- Медитации и загадывание желаний: этот день считается энергетически сильным; многие проводят духовные практики, благодарят зиму и просят благополучия у весны.
- Посев и начало новых дел: считается, что все посаженное и начатое в этот день будет расти и развиваться успешно.
Что нельзя делать в день весеннего равноденствия
Ссориться и ругаться, чтобы не потерять удачу.
Грустить и жаловаться, чтобы избежать негатива в течение года.
Разбрасывать мусор, так как это может привлечь бедность.
После весеннего равноденствия световой день начинает заметно увеличиваться, достигая максимальной продолжительности к летнему солнцестоянию 21 июня 2025 года.
20 марта 2025 года — это не только астрономическое событие, но и день, наполненный глубокими традициями и приметами, которые передаются из поколения в поколение.
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