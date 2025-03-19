20 марта день весеннего равноденствия: что можно и нельзя делать

Это событие знаменует начало астрономической весны в Северном полушарии.

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Когда день весеннего равноденствия / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

20 марта 2025 года в 11:01 по киевскому времени наступит весеннее равноденствие — момент, когда продолжительность дня и ночи практически одинаковы. Это событие знаменует начало астрономической весны в Северном полушарии.

С древних времен весеннее равноденствие символизировало обновление природы и начало нового жизненного цикла. Многие культуры отмечали этот день особыми ритуалами и традициями, направленными на приветствие весны и прощание с зимой.

День весеннего равноденствия - приметы и суеверия

Ясная и солнечная погода в этот день предвещает теплое и урожайное лето.

видео дня

Дождь или снег могут указывать на затяжную весну и позднее наступление тепла.

Если птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне, это может свидетельствовать о предстоящем холодном лете.

Пробуждение медведя в этот день считается признаком ранней весны.

Разжигание огня в день равноденствия, по поверьям, приносит удачу и защищает дом от бед.

Традиции и обычаи:

Очищение огнем : в старину люди жгли костры, прыгали через них для очищения и сжигали старые вещи, символически прощаясь с зимой.

: в старину люди жгли костры, прыгали через них для очищения и сжигали старые вещи, символически прощаясь с зимой. Праздничная еда : готовили блины как символ солнца, пекли круглые лепешки и делали медовые угощения.

: готовили блины как символ солнца, пекли круглые лепешки и делали медовые угощения. Омовение талой водой : считалось, что умывание талой водой в день равноденствия приносит здоровье и удачу.

: считалось, что умывание талой водой в день равноденствия приносит здоровье и удачу. Медитации и загадывание желаний : этот день считается энергетически сильным; многие проводят духовные практики, благодарят зиму и просят благополучия у весны.

: этот день считается энергетически сильным; многие проводят духовные практики, благодарят зиму и просят благополучия у весны. Посев и начало новых дел: считается, что все посаженное и начатое в этот день будет расти и развиваться успешно.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Ссориться и ругаться, чтобы не потерять удачу.

Грустить и жаловаться, чтобы избежать негатива в течение года.

Разбрасывать мусор, так как это может привлечь бедность.

После весеннего равноденствия световой день начинает заметно увеличиваться, достигая максимальной продолжительности к летнему солнцестоянию 21 июня 2025 года.

20 марта 2025 года — это не только астрономическое событие, но и день, наполненный глубокими традициями и приметами, которые передаются из поколения в поколение.

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