Переговоры с Трампом и обмен пленными: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 19 марта февраля по состоянию на 20:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 20:30 19 марта / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Главные новости Украины по состоянию на 20:30. Подборка Главреда:

РФ атаковала дронами Киевскую и Сумскую области: повреждены дома и больница, есть раненый

С вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. В Сумской области беспилотник упал на крышу больницы.

Как сообщил в Telegram председатель Киевской ОГА Николай Калашник, в Бучанском районе пострадал человек. Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

видео дня

Намеренно затягивает переговоры: в ISW предупредили о новом маневре РФ на фронте

Страна-агрессор Россия намеренно затягивает переговоры с Украиной о временном прекращении огня. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

Аналитики отмечают, что Москва использует затягивание переговоров как тактический маневр, пытаясь захватить как можно больше территорий до момента возможного прекращения огня.

У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде: о чем будут говорить

В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда будут продолжаться переговоры о прекращении огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как рассказал специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью Fox News, основная тема встречи - детализация договоренностей, в частности по 30-дневному прекращению огня.

Россия запустила по Украине ракеты и 145 дронов: сколько из них сбила ПВО

В ночь на 19 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщили в Воздушных Силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

ПВО, морские суда и вертолет: бойцы ГУР атаковали десятки вражеских целей в Крыму

Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты российских оккупантов в Крыму. В частности, были поражены вертолет, корабль Федор Урюпин, а также более десяти РЛС.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки, дорогостоящие системы противовоздушной обороны оккупантов оказались беспомощными перед точными ударами бойцов ГУР МО Украины.

Томаты и огурцы снова вырастут в цене: эксперт объяснил, чего ждать в апреле

Тенденция роста цен, которая началась осенью 2024 года, продолжается. Важным фактором в этом контексте является дальнейший рост инфляции, которая уже превысила 13,5%. Это существенно влияет на себестоимость производства продукции, а следовательно, и на ее конечную цену.

Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, фактор сезонности остается актуальным.

В США считают, что ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине - СМИ

Официальные лица США сказали своим европейским коллегам, что Европейский Союз должен будет участвовать в любом мирном соглашении с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.

Как пояснили источники издания, знакомые с этим вопросом, такая необходимость есть из-за того, что страна-агрессор Россия хочет снять санкции, введенные блоком.

Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС

Страны Европы призывают Европейский союз предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины. Об этом сообщает Politico.

В совместном письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".

Судьба Крыма и не только: Зеленский ответил, на что готова Украина ради мира

Представители администрации Трампа неоднократно заявляли о необходимости Украине пойти на территориальные уступки России, чтобы закончить войну. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что территории будут одним из чувствительных и сложных вопросов в рамках мирных переговоров.

Отвечая на вопрос о признании оккупации Крыма Россией, Зеленский отрицает такую возможность.

В РФ цинично заявили о сбитии своих БпЛА: Зеленский решительно ответил

В Минобороны РФ заявили о сбитии 7 своих же БпЛА после приказа Путина о "стопе" на удары. Там добавили, что все эти дроны летели по энергообъектам в Николаевской области.

"ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК Панцирь, один дежурным истребителем ВКС России", - говорится в сообщении.

Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет

Партнерам подготовят и передадут список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить наносить удары. В том случае, если Кремль перестанет осуществлять атаки на эти объекты, то Украина также не будет бить по энергетической сфере страны-агрессора. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, что необходимо, чтобы издать приказ прекратить удары по российской нефтяной энергетике, Зеленский ответил, что одних слов недостаточно.

В США могли уничтожить доказательства военных преступлений Путина - Reuters

США прекратили финансирование группы исследователей Йельского университета, которая занималась поиском и возвращением домой депортированных украинских детей, после чего исчезли доказательства военных преступлений страны-агрессора России на 26 миллионов долларов.

Как пишет Reuters, об этом говорится в письме законодателей-демократов к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. Из хранилища, где содержалась собранная исследователями информация, безвозвратно удалили данные о 30 тысячах детей из Украины.

У Трампа назвали новую дату перемирия в Украине: что будет с санкциями против России

Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сделал новое заявление о прекращении огня в Украине и назвал четкие сроки. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, передает Clash Report.

Он отметил, что верит в добросовестность намерений и действий Путина.

Большой обмен пленными: Украина вернула 197 защитников

Сегодня, 19 марта, состоялся новый обмен военнопленными. В Украину вернулись 175 защитников. Еще 22 защитника возвращаются благодаря мерам вне обмена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди военнопленных есть тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.

Путин пригрозил Трампу: аналитик BILD проанализировал разговор лидеров США и РФ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пытался убедить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Однако вместо конструктивного диалога Путин выдвинул длинный список почти невыполнимых требований. Об этом рассказал политический обозреватель BILD Филипп Пятов.

ВСУ выбивают россиян: в ГПСУ сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине

Оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумской области и закрепиться там. Однако украинские защитники отражают попытки штурмов противника.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, для штурма границы с Сумской областью враг выбрал привычную для себя тактику малых штурмовых групп.

Трамп провел первые переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме: что известно

После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным 18 марта 2025 года, во время которого была достигнута договоренность о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта провел телефонные переговоры с президентом Трампом.

Этот разговор состоялся на фоне продолжения российских атак на украинские объекты, что вызвало беспокойство относительно соблюдения Россией взятых на себя обязательств.

Бежали через границу и впервые говорили с родными: трогательные кадры с обмена пленными

Украина и РФ провела один из крупнейших обменов военнопленными. 175 украинских защитников вернулись в рамках обмена, еще 22 - за пределами обмена. В Сети уже появились первые видео.

Украинские защитники шли через границу пешком, а когда увидели наших людей, то буквально рванули с места и начали бежать. Они брали в руки украинские флаги, окутывались ими и целовали желто-голубой флаг.

ВСУ сбивают "Шахеды" новейшим средством: что известно о таинственном оружии

ВСУ новейшим средством начали уничтожать российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже более 10 вражеских БпЛА было ликвидировано с помощью этого средства. Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Операторы подразделения "Darknode" 412-го отдельного полка беспилотных систем (ОПБпС) Nemesis продолжают успешно уничтожать вражеские ударные дроны Shahed-136/131. С помощью новейшего средства им уже удалось ликвидировать более десяти таких БПЛА.

У Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны и назвали условие

Страна-агрессор РФ Россия значительно уступает США и КНР как в ресурсах, так и в политическом, а также в репутационном влиянии, поэтому Кремль постоянно конфликтует с Вашингтоном, чтобы сохранять иллюзию равноправного игрока, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, для этого Кремль создает нестабильность в различных регионах, таких как Африка, Латинская Америка или Ближний Восток.

Ударов по энергетике не будет: в СМИ узнали детали разговора Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.

Как рассказал собеседник издания, разговор между Зеленским и Трампом длился более часа или около часа. Одним из ключевых вопросов, который обсудили главы государств, было частичное прекращение огня, в частности по энергетическим объектам.

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: в ОП сделали заявление об участии Украины

Украинская делегация не будет участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией, которые запланированы на 23 марта в Саудовской Аравии. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, которого цитирует The Guardian.

Подоляк пояснил, что эти переговоры должны состояться в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой, поэтому Украина пока не планирует к ним присоединяться.

Повторный удар РФ баллистикой по инфраструктуре Укрзализныци: есть тяжело раненые

Страна-агрессор РФ нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины, ударив, по предварительной информации, баллистической ракетой.

В результате удара РФ ранения получили четверо железнодорожников, сообщила пресс-служба АО Укрзализныця.

"Вторая только за сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно удар нанесен баллистической ракетой", - говорится в сообщении УЗ.

"Я поддержал этот шаг": Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом

Переговоры между президентами Украины и США стали важным шагом в достижении мира, в частности о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и прекращении огня на линии фронта. Стороны согласились продолжать координацию для расширения этих инициатив и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения, а их команды встретятся в ближайшее время в Саудовской Аравии для дальнейших переговоров. Об этом в своей заметке в X сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что имел положительную, содержательную и откровенную беседу с президентом США Дональдом Трампом.

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