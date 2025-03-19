Переговоры с Трампом и обмен пленными: главные новости Украины (дайджест)

Главные новости Украины по состоянию на 20:30. Подборка Главреда:
РФ атаковала дронами Киевскую и Сумскую области: повреждены дома и больница, есть раненый
С вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. В Сумской области беспилотник упал на крышу больницы.
Как сообщил в Telegram председатель Киевской ОГА Николай Калашник, в Бучанском районе пострадал человек. Мужчина 60 лет получил ранения обеих нижних конечностей. Сейчас он госпитализирован в местную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Намеренно затягивает переговоры: в ISW предупредили о новом маневре РФ на фронте
Страна-агрессор Россия намеренно затягивает переговоры с Украиной о временном прекращении огня. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).
Аналитики отмечают, что Москва использует затягивание переговоров как тактический маневр, пытаясь захватить как можно больше территорий до момента возможного прекращения огня.
У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде: о чем будут говорить
В воскресенье, 23 марта, в городе Джидда будут продолжаться переговоры о прекращении огня. С американской стороны в Саудовскую Аравию отправятся государственный секретарь США Марко Рубио и советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
Как рассказал специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью Fox News, основная тема встречи - детализация договоренностей, в частности по 30-дневному прекращению огня.
Россия запустила по Украине ракеты и 145 дронов: сколько из них сбила ПВО
В ночь на 19 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщили в Воздушных Силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
ПВО, морские суда и вертолет: бойцы ГУР атаковали десятки вражеских целей в Крыму
Украинские разведчики несколько дней подряд масштабно атаковали объекты российских оккупантов в Крыму. В частности, были поражены вертолет, корабль Федор Урюпин, а также более десяти РЛС.
Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки, дорогостоящие системы противовоздушной обороны оккупантов оказались беспомощными перед точными ударами бойцов ГУР МО Украины.
Томаты и огурцы снова вырастут в цене: эксперт объяснил, чего ждать в апреле
Тенденция роста цен, которая началась осенью 2024 года, продолжается. Важным фактором в этом контексте является дальнейший рост инфляции, которая уже превысила 13,5%. Это существенно влияет на себестоимость производства продукции, а следовательно, и на ее конечную цену.
Об этом в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, фактор сезонности остается актуальным.
В США считают, что ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине - СМИ
Официальные лица США сказали своим европейским коллегам, что Европейский Союз должен будет участвовать в любом мирном соглашении с Украиной. Об этом пишет Bloomberg.
Как пояснили источники издания, знакомые с этим вопросом, такая необходимость есть из-за того, что страна-агрессор Россия хочет снять санкции, введенные блоком.
Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС
Страны Европы призывают Европейский союз предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины. Об этом сообщает Politico.
В совместном письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".
Судьба Крыма и не только: Зеленский ответил, на что готова Украина ради мира
Представители администрации Трампа неоднократно заявляли о необходимости Украине пойти на территориальные уступки России, чтобы закончить войну. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что территории будут одним из чувствительных и сложных вопросов в рамках мирных переговоров.
Отвечая на вопрос о признании оккупации Крыма Россией, Зеленский отрицает такую возможность.
В РФ цинично заявили о сбитии своих БпЛА: Зеленский решительно ответил
В Минобороны РФ заявили о сбитии 7 своих же БпЛА после приказа Путина о "стопе" на удары. Там добавили, что все эти дроны летели по энергообъектам в Николаевской области.
"ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК Панцирь, один дежурным истребителем ВКС России", - говорится в сообщении.
Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет
Партнерам подготовят и передадут список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить наносить удары. В том случае, если Кремль перестанет осуществлять атаки на эти объекты, то Украина также не будет бить по энергетической сфере страны-агрессора. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос, что необходимо, чтобы издать приказ прекратить удары по российской нефтяной энергетике, Зеленский ответил, что одних слов недостаточно.
В США могли уничтожить доказательства военных преступлений Путина - Reuters
США прекратили финансирование группы исследователей Йельского университета, которая занималась поиском и возвращением домой депортированных украинских детей, после чего исчезли доказательства военных преступлений страны-агрессора России на 26 миллионов долларов.
Как пишет Reuters, об этом говорится в письме законодателей-демократов к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту. Из хранилища, где содержалась собранная исследователями информация, безвозвратно удалили данные о 30 тысячах детей из Украины.
У Трампа назвали новую дату перемирия в Украине: что будет с санкциями против России
Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф сделал новое заявление о прекращении огня в Украине и назвал четкие сроки. Об этом он сказал в интервью Bloomberg TV, передает Clash Report.
Он отметил, что верит в добросовестность намерений и действий Путина.
Большой обмен пленными: Украина вернула 197 защитников
Сегодня, 19 марта, состоялся новый обмен военнопленными. В Украину вернулись 175 защитников. Еще 22 защитника возвращаются благодаря мерам вне обмена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Среди военнопленных есть тяжелораненые и воины, которых РФ преследовала за вымышленные преступления.
Путин пригрозил Трампу: аналитик BILD проанализировал разговор лидеров США и РФ
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пытался убедить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Однако вместо конструктивного диалога Путин выдвинул длинный список почти невыполнимых требований. Об этом рассказал политический обозреватель BILD Филипп Пятов.
ВСУ выбивают россиян: в ГПСУ сообщили, как изменилась ситуация на Сумщине
Оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорваться на территорию Сумской области и закрепиться там. Однако украинские защитники отражают попытки штурмов противника.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, для штурма границы с Сумской областью враг выбрал привычную для себя тактику малых штурмовых групп.
Трамп провел первые переговоры с Зеленским после скандала в Белом доме: что известно
После телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным 18 марта 2025 года, во время которого была достигнута договоренность о 30-дневном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины, президент Украины Владимир Зеленский 19 марта провел телефонные переговоры с президентом Трампом.
Этот разговор состоялся на фоне продолжения российских атак на украинские объекты, что вызвало беспокойство относительно соблюдения Россией взятых на себя обязательств.
Бежали через границу и впервые говорили с родными: трогательные кадры с обмена пленными
Украина и РФ провела один из крупнейших обменов военнопленными. 175 украинских защитников вернулись в рамках обмена, еще 22 - за пределами обмена. В Сети уже появились первые видео.
Украинские защитники шли через границу пешком, а когда увидели наших людей, то буквально рванули с места и начали бежать. Они брали в руки украинские флаги, окутывались ими и целовали желто-голубой флаг.
ВСУ сбивают "Шахеды" новейшим средством: что известно о таинственном оружии
ВСУ новейшим средством начали уничтожать российские дроны-камикадзе типа "Шахед". Уже более 10 вражеских БпЛА было ликвидировано с помощью этого средства. Об этом сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.
Операторы подразделения "Darknode" 412-го отдельного полка беспилотных систем (ОПБпС) Nemesis продолжают успешно уничтожать вражеские ударные дроны Shahed-136/131. С помощью новейшего средства им уже удалось ликвидировать более десяти таких БПЛА.
У Зеленского высказались о вероятном сценарии завершения войны и назвали условие
Страна-агрессор РФ Россия значительно уступает США и КНР как в ресурсах, так и в политическом, а также в репутационном влиянии, поэтому Кремль постоянно конфликтует с Вашингтоном, чтобы сохранять иллюзию равноправного игрока, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, для этого Кремль создает нестабильность в различных регионах, таких как Африка, Латинская Америка или Ближний Восток.
Ударов по энергетике не будет: в СМИ узнали детали разговора Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по энергетическим объектам РФ и обсудил возможность частичного прекращения огня во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.
Как рассказал собеседник издания, разговор между Зеленским и Трампом длился более часа или около часа. Одним из ключевых вопросов, который обсудили главы государств, было частичное прекращение огня, в частности по энергетическим объектам.
Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: в ОП сделали заявление об участии Украины
Украинская делегация не будет участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией, которые запланированы на 23 марта в Саудовской Аравии. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, которого цитирует The Guardian.
Подоляк пояснил, что эти переговоры должны состояться в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой, поэтому Украина пока не планирует к ним присоединяться.
Повторный удар РФ баллистикой по инфраструктуре Укрзализныци: есть тяжело раненые
Страна-агрессор РФ нанесла повторный удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины, ударив, по предварительной информации, баллистической ракетой.
В результате удара РФ ранения получили четверо железнодорожников, сообщила пресс-служба АО Укрзализныця.
"Вторая только за сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно удар нанесен баллистической ракетой", - говорится в сообщении УЗ.
"Я поддержал этот шаг": Зеленский сделал заявление после переговоров с Трампом
Переговоры между президентами Украины и США стали важным шагом в достижении мира, в частности о прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и прекращении огня на линии фронта. Стороны согласились продолжать координацию для расширения этих инициатив и подготовки всеобъемлющего мирного соглашения, а их команды встретятся в ближайшее время в Саудовской Аравии для дальнейших переговоров. Об этом в своей заметке в X сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский заявил, что имел положительную, содержательную и откровенную беседу с президентом США Дональдом Трампом.
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