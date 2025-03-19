Судьба Крыма и не только: Зеленский ответил, на что готова Украина ради мира

Президент Украины очертил "красные линии" на переговорах.

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Зеленский прокомментировал вопрос уступок РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скрыншот ЛСР

Что сказал Зеленский:

На переговорах сперва встанет вопрос прекращения огня, далее - территорий

Украина не признает временно оккупированные территории российскими

Представители администрации Трампа неоднократно заявляли о необходимости Украине пойти на территориальные уступки России, чтобы закончить войну. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что территории будут одним из чувствительных и сложных вопросов в рамках мирных переговоров.

Отвечая на вопрос о признании оккупации Крыма Россией, Зеленский отрицает такую возможность.

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"Для нас красной линией является признание временно оккупированных территорий российскими", - заявил президент во время совместного с президентом Финляндии Александером Стуббом брифинга 19 марта.

По словам президента, любые переговоры - это очень хрупкая возможность закончить войну. Зеленский заявил о неготовности россиян до окончания боевых действий.

"Что касается территорий, наверное, это будет одним из чувствительных вопросов во время будущих переговоров. Первое - это ceasfire, даже если для этого надо пройти какие-то пути, как вот тишина в небе, тишина на море, но все равно, дойдет до тишины на всем фронте дальше. Далее пойдет вопрос территорий. Мы на это не пойдем" - Зеленский

Накануне американские СМИ со ссылкой на инсайдеров из администрации Штатов сообщили, что США рассматривает возможность признать украинский Крым территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Якобы у Трампа обсуждают возможность того, чтобы США призвали и ООН признать Крым территорией России.

Мирные переговоры с Россией - что известно

Как писал Главред, вечером 18 марта Трамп и Путин провели разговор, который длился более 2 часов. В ходе переговоров США и РФ договорились начать мирный процесс, направленный на завершение войны в Украине.

Стоит указать, что США имеют два варианта действий для завершения войны в Украине. Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что у них есть "план А" и "план Б", но не уточнил их деталей.

Белый дом выражает надежду на скорое прекращение огня. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что они очень близки к соглашению о перемирии между Россией и Украиной, и что президент Трамп активно работает над этим.

Больше новостей о планах США по Украине:

Незаконная аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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