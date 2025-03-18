Трамп может признать Крым российским ради мира в Украине - СМИ

Главные тезисы:
- У Трампа ищут пути для завершения российско-украинской войны
- Аннексированный Крым могут признать российским
Администрация Трампа рассматривает различные варианты условий завершения войны России против Украины, один из которых - признание Крыма российским. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с этим вопросом
Американская сторона также допускает возможность обращения к Организации Объединенных Наций с призывом принять соответствующее решение.
"Трамп пока не принял официального решения, а возможный шаг по Крыму является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация в поисках путей завершения войны", - сказал собеседник издания.
Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз в комментарии Semafor отметил, что администрация "не давала никаких обязательств и не будет обсуждать этот вопрос через СМИ".
"Еще две недели назад Украина и Россия были за много миль друг от друга относительно переговоров о прекращении огня, а сейчас мы приблизились к соглашению благодаря лидерству президента Трампа. Цель остается неизменной: остановить убийства и найти мирное решение конфликта", - подчеркнул Хьюз.
Переговоры Трампа и Путина - последние новости
Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".
Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.
В Белом доме сделали оптимистичное заявление относительно соглашения о прекращении огня на фронте между Россией и Украиной. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.
"Мы находимся в 10 ярдах (примерно 9 метров - ред.) от мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент. Президент (Трамп - ред.) полон решимости его заключить", - сказала она.
Тем временем президент Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня. По его словам, для прекращения огня недостаточно украинского согласия, ведь другой стороной является Россия.
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Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.
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