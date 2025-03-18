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Трамп может признать Крым российским ради мира в Украине - СМИ

Анна Ярославская
18 марта 2025, 06:52
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Президент США пока не принял официального решения, а возможный шаг по Крыму является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация.
Трамп, Путин, Крым
Трамп рассматривает возможность признания Крыма российским / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля, deepstatemap.live

Главные тезисы:

  • У Трампа ищут пути для завершения российско-украинской войны
  • Аннексированный Крым могут признать российским

Администрация Трампа рассматривает различные варианты условий завершения войны России против Украины, один из которых - признание Крыма российским. Об этом пишет издание Semafor со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с этим вопросом

Американская сторона также допускает возможность обращения к Организации Объединенных Наций с призывом принять соответствующее решение.

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"Трамп пока не принял официального решения, а возможный шаг по Крыму является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация в поисках путей завершения войны", - сказал собеседник издания.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз в комментарии Semafor отметил, что администрация "не давала никаких обязательств и не будет обсуждать этот вопрос через СМИ".

"Еще две недели назад Украина и Россия были за много миль друг от друга относительно переговоров о прекращении огня, а сейчас мы приблизились к соглашению благодаря лидерству президента Трампа. Цель остается неизменной: остановить убийства и найти мирное решение конфликта", - подчеркнул Хьюз.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, 18 марта президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп попытается заручиться поддержкой Путина в отношении предложения о 30-дневном прекращении огня, которое Украина приняла на прошлой неделе. Также, по словам президента США, с Путиным он будет говорить о "земле и электростанциях".

Государственный секретарь США Марко Рубио завил, что существует план "А" и план "Б" по завершению войны России против Украины, и объяснили в чем они заключаются.

В Белом доме сделали оптимистичное заявление относительно соглашения о прекращении огня на фронте между Россией и Украиной. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт.

"Мы находимся в 10 ярдах (примерно 9 метров - ред.) от мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент. Президент (Трамп - ред.) полон решимости его заключить", - сказала она.

Тем временем президент Зеленский заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня. По его словам, для прекращения огня недостаточно украинского согласия, ведь другой стороной является Россия.

Другие новости:

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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