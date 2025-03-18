Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня - Зеленский

Коалиция стран-партнеров Украины продолжает увеличиваться.

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Украина готова к 30-дневному перемирию / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

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Украина готова к 30-дневному перемирию

РФ лишь выдвигает требования для прекращения огня

Коалиция стран-партнеров Украины увеличивается

Украина готова к 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

При этом он добавил, что для прекращения огня недостаточно украинского согласия, ведь другой стороной является Россия.

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"Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. И об этом мы также говорили с Президентом Макроном", - сказал Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул, что Украине важно достичь справедливого и длительного мира. Коалиция стран, которые готовы над этим работать, увеличивается.

"Отдельно обсудили работу наших команд над формированием четких гарантий безопасности. Позиция Франции по этому вопросу очень конкретная, и мы ее абсолютно поддерживаем. Продолжаем работать и координируем следующие шаги и контакты с партнерами. Спасибо за все усилия ради скорейшего достижения мира", - написал Зеленский.

Возможное перемирие РФ и Украины - главные новости по теме

Как сообщал Главред, на днях Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. Делегации Киева и Вашингтона договорились о прекращении огня в рамках российско-украинской войны на 30 дней. Реализация идеи зависит от готовности Москвы сделать встречный шаг.

Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

Впрочем, глава Кремля Владимир Путин в ответ выступил с новыми "ультиматумами". В частности, он согласился с инициативой, но при ряде "условий": прекращение мобилизации в Украине, военной подготовки и военной помощи от Запада.

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ готовится официально отказаться от инициативы США по перемирию. По его мнению, двоякая позиция Путина продиктована тем, что он боится открыто сказать Трампу "нет".

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