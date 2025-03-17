Шли пешком, сжигая снаряжение: как украинские защитники выходили из Курщины

Украинские военные 10 марта получили приказ о выходе из Суджи, пишет The New York Times.

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Как украинские военные выходили из Курской области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

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Украинские военные 10 марта получили приказ о выходе из Суджи

Украинские военные отходили пешком, сжигая перед этим свое вооружение

Украинские военные оставили свои позиции в Курской области. Украинские военные и аналитики рассказали, как это все происходило. Об этом сообщает The New York Times.

Украинские защитники оказались под угрозой окружения из-за разрушения мостов россиянами в регионе. По словам старшего командира украинской бригады Артема, россияне даже сбросили управляемую бомбу весом 6000 фунтов, чтобы уничтожить мост и перекрыть главную "артерию".

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Командир украинского взвода Борода рассказывает, что россияне использовали очень большое количество беспилотников для обстрела дороги. Они привязывали к дронам ультратонкие оптоволоконные кабели.

"Их дроны приземлялись вблизи ключевых маршрутов снабжения и ждали, пока цель пройдет мимо", - рассказал 36-летний боец Сил специальных операций Кэп.

Как проходил отход украинских военных из Курской области

Военные сообщают, что 10 марта они получили приказ отступать из Суджи. Борода сообщает, что отступление было организованным и хаотичным одновременно.

Аналитики сообщили изданию, что эвакуация украинских военных пешком отходили со своих позиций. Если бы защитники отступали с применением техники, то они стали бы легкой мишенью для вражеских беспилотников. Перед уходом украинские защитники были вынуждены сжигать собственное снаряжение, чтобы оно не попало в руки оккупантов.

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

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