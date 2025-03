Главное:

Украинские военные оставили свои позиции в Курской области. Украинские военные и аналитики рассказали, как это все происходило. Об этом сообщает The New York Times.

Украинские защитники оказались под угрозой окружения из-за разрушения мостов россиянами в регионе. По словам старшего командира украинской бригады Артема, россияне даже сбросили управляемую бомбу весом 6000 фунтов, чтобы уничтожить мост и перекрыть главную "артерию".

Командир украинского взвода Борода рассказывает, что россияне использовали очень большое количество беспилотников для обстрела дороги. Они привязывали к дронам ультратонкие оптоволоконные кабели.

Военные сообщают, что 10 марта они получили приказ отступать из Суджи. Борода сообщает, что отступление было организованным и хаотичным одновременно.

Аналитики сообщили изданию, что эвакуация украинских военных пешком отходили со своих позиций. Если бы защитники отступали с применением техники, то они стали бы легкой мишенью для вражеских беспилотников. Перед уходом украинские защитники были вынуждены сжигать собственное снаряжение, чтобы оно не попало в руки оккупантов.

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

Другие новости:

Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.