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Парень показал хитрый фокус со стиралкой: вирусный лайфхак покорил Сеть

Алексей Тесля
17 марта 2025, 15:00
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Для оптимального результата важно следовать рекомендациям производителя по правильному использованию моющих средств.
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В барабан стиралки кладут колпачок с моющим средством вместе с одеждой / Коллаж: Главред, фото: Pexels/B_S Media Production, Pexels/Sarah Chai

Важно:

  • В барабан стиралки кладут колпачок с моющим средством вместе с одеждой
  • Метод помогает избежать загрязнения крышки остатками жидкости

На платформе TikTok набрало популярность видео, где пользователь демонстрирует необычный способ стирки: он кладёт в барабан стиральной машины колпачок с моющим средством вместе с одеждой.

Многие отметили, что такой метод помогает избежать загрязнения крышки остатками жидкости, сообщает Huffpost.

видео дня

Специалисты по стирке тоже положительно относятся к этому методу. Например, Патрик Ричардсон признался, что сам использует этот подход. Он отметил, что это позволяет сохранять бутылку чистой и значительно упрощает процесс: колпачок становится чистым прямо в стиральной машине, а после стирки его можно просто вернуть на место.

Ричардсон уточнил, что его устраивает такой способ, так как крышка, которой он пользуется, имеет гладкую поверхность и небольшие размеры. При этом он предупредил, что крупные или грубые колпачки, способные повредить ткани или саму машину, использовать не стоит. Для безопасности лучше проверить, подходит ли колпачок для такого способа стирки.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
/ Главред

С другой стороны, некоторые эксперты обеспокоены возможными последствиями такого подхода для машин. Джеймс Джун, сооснователь компании по стирке и химчистке, подчеркнул, что колпачки созданы для дозирования, а не для участия в стирке, и посоветовал использовать их по назначению.

Большинство крышек для моющих средств не предназначены для того, чтобы выдерживать интенсивное вращение в стиральной машине. Это может привести к их повреждению, появлению трещин или поломке. В результате крышка может застрять в барабане или фильтре, что создаст риск повреждения одежды и самой машины, предупреждают эксперты.

Кроме того, использование моющего средства таким образом вызывает сомнения в его эффективности. Существует вероятность, что средство не растворится полностью, что может оставить пятна или следы на одежде. Также, при размещении крышки с моющим средством в барабане, средство концентрируется на одной области, что вызывает неравномерное нанесение и снижает качество стирки.

Патрик Ричардсон предложил альтернативный подход, который позволяет избежать таких проблем. Он рекомендует приобрести силиконовую мерную ложку, чтобы отмерять необходимое количество моющего средства и отправлять ложку в стиральную машину вместо крышки. Это решение исключает риск загрязнения крышки или появления на ткани жестких пластиковых элементов. Ложка из силикона, по его словам, мягче и безопаснее для машины.

Если крышка отправляется в барабан, пользователи упускают возможность использовать специально предназначенный отсек для моющего средства. Применение такого отсека предотвращает неравномерное распределение и обеспечивает более качественную стирку.

Эксперты подчеркивают, что для оптимального результата важно следовать рекомендациям производителя по правильному использованию моющих средств и их хранению. Это позволяет добиться наилучшей эффективности стирки и избежать возможных повреждений.

Ранее сообщалось о том, почему кухонные полотенца нужно стирать отдельно. Многие думают, что стиральная машина уничтожает все бактерии, но это не так.

Напомним, ранее сообщалось о том, как убрать неприятный запах с полотенец. Только одно средство поможет сделать ваши полотенца снова свежими и мягкими.

Как ранее сообщал Главред, сколько белья можно класть в стиральную машину. Неправильная эксплуатация может быстро вывести прибор из строя.

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