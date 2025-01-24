Сколько белья можно класть в стиральную машину: названы точные проценты

Неправильная эксплуатация может быстро вывести прибор из строя.

https://glavred.info/life/skolko-belya-mozhno-klast-v-stiralnuyu-mashinu-nazvany-tochnye-procenty-10633751.html Ссылка скопирована

Почему нельзя перегружать стиральную машинку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько белья можно забросить в барабан машинки

Что произойдет, если перегрузить стиральную машину

Можно ли класть в стиральную машину мокрое белье

Стиральные машины - приборы, которые ощутимо упрощают жизнь Однако, далеко не все пользуются ими правильно. Главред выяснил, сколько вещей могут вмещать стиральные машинки и как не перейти допустимый предел.

Портал E-Katalog пишет, что современные стиральные машинки могут иметь разную загрузку - от 4 до 12 килограммов, в зависимости от размера модели. Как правило, машинка в которую можно загрузить 4 кг - компактный "автомат", которая помещается под раковиной.

видео дня

Стоит отметить, что допустимый вес загрузки стиральной машины - это масса сухого белья.

Кроме того, мокрое белье тоже можно помещать в барабан, однако стоит учитывать то, что влажные вещи имеют несколько больший вес.

Когда вы забрасываете одежду в стиральную машину, следует учитывать не только вес изделия, но и ткань.

Основные рекомендации по загрузке для различных типов ткани:

Шерсть и шелк - это самые деликатные материалы, им нужен щадящий и осторожный уход. Загружать одежду такого типа тканей следует не более 1/3 от предельной загрузки или меньше (около 25%);

- это самые деликатные материалы, им нужен щадящий и осторожный уход. Загружать одежду такого типа тканей следует не более 1/3 от предельной загрузки или меньше (около 25%); синтетика и смешанные составы - от половины до 2/3 от максимума;

- от половины до 2/3 от максимума; верхняя одежда - около 1/3 от предельной загрузки;

- около 1/3 от предельной загрузки; джинсовая ткань - от 40 до 50% от максимума;

- от 40 до 50% от максимума; махровые изделия, покрывала, пледы и другие вещи, активно поглощающие воду - до 1/3 от загрузки.

Если же вы попытаетесь перегрузить стиральную машину, это может негативно сказаться не только на ее работе, но и на качестве стирки.

Другая крайность - очень малая загрузка (менее 1-1.5 кг) стиральной машинки, если это не специальный рабочий цикл. Когда в машинке мало одежды, она не распределяется равномерно в барабане во время отжима. Это может привести к сильным вибрациям и перегрузке частей стиральной машины.

Другие новости:

Что такое стиральная машина? Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред