Сколько белья можно класть в стиральную машину: названы точные проценты

Вы узнаете:
- Сколько белья можно забросить в барабан машинки
- Что произойдет, если перегрузить стиральную машину
- Можно ли класть в стиральную машину мокрое белье
Стиральные машины - приборы, которые ощутимо упрощают жизнь Однако, далеко не все пользуются ими правильно. Главред выяснил, сколько вещей могут вмещать стиральные машинки и как не перейти допустимый предел.
Портал E-Katalog пишет, что современные стиральные машинки могут иметь разную загрузку - от 4 до 12 килограммов, в зависимости от размера модели. Как правило, машинка в которую можно загрузить 4 кг - компактный "автомат", которая помещается под раковиной.
Стоит отметить, что допустимый вес загрузки стиральной машины - это масса сухого белья.
Кроме того, мокрое белье тоже можно помещать в барабан, однако стоит учитывать то, что влажные вещи имеют несколько больший вес.
Когда вы забрасываете одежду в стиральную машину, следует учитывать не только вес изделия, но и ткань.
Основные рекомендации по загрузке для различных типов ткани:
- Шерсть и шелк - это самые деликатные материалы, им нужен щадящий и осторожный уход. Загружать одежду такого типа тканей следует не более 1/3 от предельной загрузки или меньше (около 25%);
- синтетика и смешанные составы - от половины до 2/3 от максимума;
- верхняя одежда - около 1/3 от предельной загрузки;
- джинсовая ткань - от 40 до 50% от максимума;
- махровые изделия, покрывала, пледы и другие вещи, активно поглощающие воду - до 1/3 от загрузки.
Если же вы попытаетесь перегрузить стиральную машину, это может негативно сказаться не только на ее работе, но и на качестве стирки.
Другая крайность - очень малая загрузка (менее 1-1.5 кг) стиральной машинки, если это не специальный рабочий цикл. Когда в машинке мало одежды, она не распределяется равномерно в барабане во время отжима. Это может привести к сильным вибрациям и перегрузке частей стиральной машины.
Другие новости:
- Надо ли добавлять кондиционер для стирки: неочевидный ответ экспертов
- Что добавить при стирке махровых полотенец: результат поразит всех
- Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой: окончательный ответ экспертов
Что такое стиральная машина?
Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред