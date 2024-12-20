Как избавиться от запаха в стиральной машинке: доступные средства за копейки

Стиральная машина незаменима в быту для многих хозяек, но иногда она может начать издавать неприятный запах.

https://glavred.info/life/kak-izbavitsya-ot-zapaha-v-stiralnoy-mashinke-prostye-sredstva-za-kopeyki-10623974.html Ссылка скопирована

Неприятный запах из стиральной машинки можно убрать в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Почему появляется неприятный запах в стиральной машине

Что поможет убрать неприятный запах в стиральной машине

Как предотвратить появление запаха

Представить быт без стиральной машинки в современном мире довольно сложно, поэтому когда с ней возникают проблемы, это вызывает заметный дискомфорт. Например, со временем из стиральной машинки может появляться неприятный запах.

Главред узнал, что может стать причиной этого и какими простыми средствами можно избавиться от такой проблемы. Своими советами поделились пользователи Quora.

видео дня

Основной причиной неприятного запаха являются остатки грязи, моющих средств и влага, которые создают благоприятную среду для бактерий и плесени. Избавиться от запаха можно быстро и эффективно, используя доступные средства.

Метод 1 - использование хлорного отбеливателя

Хлорный отбеливатель хорошо справляется с плесенью и бактериями. Налейте 1 стакан хлорного отбеливателя в стиральную машинку, выберите короткий цикл стирки на самый высокий уровень теплой или горячей воды.

После завершения стирки запустите несколько циклов полоскания, чтобы полностью удалить остатки отбеливателя и его запах.

Метод 2 - чистка уксусом

Уксус - это натуральное дезинфицирующее средство, которое удаляет неприятные запахи, поэтому попробуйте налить 1 стакан уксуса в стиральную машинку и запустите короткий цикл стирки с теплой водой. Далее, для удаления запаха уксуса после завершения цикла запустите несколько полосканий.

Метод 3 - использование пищевой соды

Пищевая сода нейтрализует запахи и очищает машинку, поэтому засыпьте ее в барабан стиральной машинки, выберите короткий цикл стирки с горячей или очень горячей водой.

Если у вас пока нет проблемы с неприятным запахом из стиральной машинки, но вы не хотите столкнуться с ней в будущем, стоит придерживаться определенных рекомендаций:

Регулярно очищайте стиральную машинку, в частности резиновые уплотнители и отсек для порошка.

После каждой стирки оставляйте дверцу открытой для проветривания.

Не оставляйте мокрую одежду в машинке надолго.

Читайте также:

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред