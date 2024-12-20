Как избавиться от запаха в стиральной машинке: доступные средства за копейки

Вы узнаете:
- Почему появляется неприятный запах в стиральной машине
- Что поможет убрать неприятный запах в стиральной машине
- Как предотвратить появление запаха
Представить быт без стиральной машинки в современном мире довольно сложно, поэтому когда с ней возникают проблемы, это вызывает заметный дискомфорт. Например, со временем из стиральной машинки может появляться неприятный запах.
Главред узнал, что может стать причиной этого и какими простыми средствами можно избавиться от такой проблемы. Своими советами поделились пользователи Quora.
Основной причиной неприятного запаха являются остатки грязи, моющих средств и влага, которые создают благоприятную среду для бактерий и плесени. Избавиться от запаха можно быстро и эффективно, используя доступные средства.
Метод 1 - использование хлорного отбеливателя
Хлорный отбеливатель хорошо справляется с плесенью и бактериями. Налейте 1 стакан хлорного отбеливателя в стиральную машинку, выберите короткий цикл стирки на самый высокий уровень теплой или горячей воды.
После завершения стирки запустите несколько циклов полоскания, чтобы полностью удалить остатки отбеливателя и его запах.
Метод 2 - чистка уксусом
Уксус - это натуральное дезинфицирующее средство, которое удаляет неприятные запахи, поэтому попробуйте налить 1 стакан уксуса в стиральную машинку и запустите короткий цикл стирки с теплой водой. Далее, для удаления запаха уксуса после завершения цикла запустите несколько полосканий.
Метод 3 - использование пищевой соды
Пищевая сода нейтрализует запахи и очищает машинку, поэтому засыпьте ее в барабан стиральной машинки, выберите короткий цикл стирки с горячей или очень горячей водой.
Если у вас пока нет проблемы с неприятным запахом из стиральной машинки, но вы не хотите столкнуться с ней в будущем, стоит придерживаться определенных рекомендаций:
- Регулярно очищайте стиральную машинку, в частности резиновые уплотнители и отсек для порошка.
- После каждой стирки оставляйте дверцу открытой для проветривания.
- Не оставляйте мокрую одежду в машинке надолго.
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Что такое Quora
Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 год веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.
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