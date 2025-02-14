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Как убрать неприятный запах с полотенец: нужно всего одно копеечное средство

Мария Николишин
14 февраля 2025, 15:54
41
Только одно средство поможет сделать ваши полотенца снова свежими и мягкими.
Как убрать неприятный запах с полотенец: нужно всего одно копеечное средство
Как стирать полотенца / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему полотенца в ванной плохо пахнут
  • С каким средством их нужно стирать

Обычно, полотенца в ванной комнате пахнуть достаточно влажно и затхло из-за теплой и влажной среды.

Но по словам одного эксперта по уборке в TikTok, вы можете легко избавиться от затхлого запаха полотенец и сохранить их свежими, если внесете одно простое изменение в способ стирки, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

Как правильно стирать полотенца

Инфлюенсер недавно поделилась видео, в котором подробно рассказывает о некоторых хитростях, которые "изменят способ уборки вашей ванной комнаты", а также дала один очень важный совет относительно полотенец.

По её словам, если отказаться от обычного кондиционера для белья в пользу одного дешевого средства, ваши полотенца больше не будут пахнуть затхлостью, и ваша ванная комната снова будет пахнуть чистотой и свежестью.

"Просто добавьте один стакан уксуса в стиральную машину вместо смягчителя, когда вы загружаете полотенца, и он будет действовать как естественный дезодорант и избавит вас от запаха сырости, который часто появляется в помещении", - подчеркнула женщина.

Кроме того, стирка полотенец с белым уксусом не только сохраняет их свежий запах, но и помогает им оставаться пушистыми.

"Он не только тщательно очищает, но и удаляет запахи, поэтому это хороший вариант для старых полотенец, которые имеют слабый, стойкий запах влаги, даже когда их только что постирали. Уксус также удаляет грязь и масла, усиливая очищающую способность вашего моющего средства, и он не имеет водоотталкивающего эффекта кондиционера для белья", - говорится в сообщении.

Также уксус поможет расщепить остатки моющего средства, оставшиеся на вещах, и они снова станут мягкими.

Как вернуть свежесть полотенцам - видео:

@mama_mila_ Make your bathroom sparkle ✨ these 5 tricks help take the dirty work out of cleaning your bathroom ? 1. Смешайте равные части мыла для посуды, белого уксуса + 10 капель масла гвоздики или чайного дерева в щетке для посуды, чтобы облегчить уборку всей ванной комнаты и удалить жесткую плесень 2. Дезодорировать + смягчить затхлые полотенца, заменив смягчитель для ткани на 1/2 стакана белого уксуса 3. Замочите таблетки для зубных протезов в раковине, чтобы отбелить раковины без скрабирования 4. Поскольку эта смесь стекает, она также дезодорирует вонючие стоки 5. Легко чистите настенную плитку, используя плоскую швабру из микрофибры Надеюсь, это было полезно, милые xx #bathroomclean#bathroomcleaning#cleaninghacks#cleaningtips#cleaningtiktok♬ bejeweled sped up - bia (taylor's version)

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