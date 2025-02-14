Как убрать неприятный запах с полотенец: нужно всего одно копеечное средство

Только одно средство поможет сделать ваши полотенца снова свежими и мягкими.

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Как стирать полотенца / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему полотенца в ванной плохо пахнут

С каким средством их нужно стирать

Обычно, полотенца в ванной комнате пахнуть достаточно влажно и затхло из-за теплой и влажной среды.

Но по словам одного эксперта по уборке в TikTok, вы можете легко избавиться от затхлого запаха полотенец и сохранить их свежими, если внесете одно простое изменение в способ стирки, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как правильно стирать полотенца

Инфлюенсер недавно поделилась видео, в котором подробно рассказывает о некоторых хитростях, которые "изменят способ уборки вашей ванной комнаты", а также дала один очень важный совет относительно полотенец.

По её словам, если отказаться от обычного кондиционера для белья в пользу одного дешевого средства, ваши полотенца больше не будут пахнуть затхлостью, и ваша ванная комната снова будет пахнуть чистотой и свежестью.

"Просто добавьте один стакан уксуса в стиральную машину вместо смягчителя, когда вы загружаете полотенца, и он будет действовать как естественный дезодорант и избавит вас от запаха сырости, который часто появляется в помещении", - подчеркнула женщина.

Кроме того, стирка полотенец с белым уксусом не только сохраняет их свежий запах, но и помогает им оставаться пушистыми.

"Он не только тщательно очищает, но и удаляет запахи, поэтому это хороший вариант для старых полотенец, которые имеют слабый, стойкий запах влаги, даже когда их только что постирали. Уксус также удаляет грязь и масла, усиливая очищающую способность вашего моющего средства, и он не имеет водоотталкивающего эффекта кондиционера для белья", - говорится в сообщении.

Также уксус поможет расщепить остатки моющего средства, оставшиеся на вещах, и они снова станут мягкими.

Как вернуть свежесть полотенцам - видео:

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