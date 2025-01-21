Почему нельзя вешать полотенца на дверь: эксперты предупредили об опасности

Вы узнаете:
- Что может произойти с дверью, если вешать на нее белье
- Как сушка полотенец на дверях может их повредить
Часто во время большой стирки одной сушилки мало для того, чтобы развесить все белье, одежду и полотенца, поэтому некоторые вещи вешают на двери. Особенно эта проблема актуальна в зимний период, когда у многих нет альтернативного метода сушки вещей на улице.
Однако Главред узнал, что будет, если вешать полотенце на дверь на постоянной основе. Эксперты Ideal Home предупредили о серьезных последствиях, о которых задумываются единицы.
"Хотя дверь может казаться практичным и экономически эффективным решением для сушки постельного белья, это может нанести ущерб вашему имуществу, особенно если ваша дверь и поручни сделаны из дерева", - рассказал эксперт Пол Стронг.
По его словам, размещение влажных вещей на деревянных поверхностях в долгосрочной перспективе может привести к повреждению, деформациям или гниению дверей.
О другом риске предупредила эксперт по стирке Деян Димитров. Она говорит, что краска или лак с деревянных поверхностей может легко перенестись на одежду, или полотенца, в результате чего образуются пятна, которые удалить будет невозможно.
"Развешивание мокрой одежды в помещении может создать серьезную проблему с влажностью в вашем доме и создать идеальную среду для размножения плесени и плесени. И, конечно, это может привести к проблемам со здоровьем, включая аллергию, астму и другие респираторные проблемы", - добавила она.
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