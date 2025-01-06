Стиралка - не панацея: почему кухонные полотенца нужно стирать отдельно

Многие думают, что стиральная машина уничтожает все бактерии, но это не так.

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Почему кухонные полотенца нужно стирать отдельно / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему все текстильные изделия должны стираться отдельно

Как правильно стирать кухонные полотенца

Каждый день кухонные полотенца подвергаются воздействию множества загрязнений: от остатков пищи до бактерий. Однако не все задумываются о том, как важно правильно ухаживать за этим видом текстиля.

Один из ключевых моментов — это стирка кухонных полотенец отдельно от других вещей. Почему это так важно? Разбирался Главред.

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Бактерии и перекрёстное заражение

По мнению профессионалов в области уборки, кухонные полотенца, полотенца для посуды и другие текстильные изделия должны стираться отдельно, пишет портал TipsAndTricks. Это связано с высоким риском перекрёстного заражения. Полотенца, используемые на кухне, контактируют с продуктами питания, жидкостями и поверхностями, которые могут содержать опасные микроорганизмы.

Если стирать кухонные полотенца вместе с ванной текстилью или другими вещами, бактерии могут перенестись на них. Вы ведь не захотите вытирать лицо полотенцем, которое до этого использовалось для мытья столешницы, верно? Раздельная стирка помогает избежать этой проблемы, сохраняя как ваши полотенца, так и вашу семью в безопасности.

Стиральная машина: не панацея

Многие думают, что стиральная машина уничтожает все бактерии. На самом деле, эффективность стирки зависит от температуры воды и используемых моющих средств. Если вы стираете кухонные полотенца в холодной воде с минимальным количеством порошка, они могут остаться загрязнёнными даже после стирки.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Для кухонных полотенец рекомендуется использовать программы с температурой воды около 40 градусов, а для ванной текстиля — до 80 градусов. Такая температура позволяет уничтожить большинство бактерий и сохранить полотенца чистыми.

Частота стирки

Регулярность также играет важную роль. Чтобы поддерживать чистоту на кухне, стирайте кухонные полотенца каждые три-четыре дня. Это не только предотвратит накопление грязи, но и обеспечит свежесть на вашей кухне.

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