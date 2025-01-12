Как компактно сложить полотенца в ванной: гениальный лайфхак из TikTok

Вы узнаете:
- Как правильно складывать полотенца
- В чем преимущество нетрадиционного метода складывания полотенец
У хозяек обычно есть много полотенец различного назначения: для лица, тела или рук, ванны или кухни. Все они занимают довольно много места в шкафу, или на специальных полочках.
Однако Главред узнал, что эту проблему легко решить, если использовать интересный лайфхак украинского блогера Ирины Денисенко с TikTok. Она рассказала, как складывать полотенца нетрадиционным методом для экономии пространства.
Для начала расправьте полотенце, далее сложите одну из его сторон в маленький треугольник и заверните пополам. После этого закрутите полотенце в плотный рулон. Последним шагом нужно завернуть кончик треугольника внутрь.
Смотрите видео, как правильно складывать полотенца:
@irina.denisenkoo Как компактно и элегантно сложить полотенца #лайфхак#lifehacks♬ оригинальный звук - irina.denisenkoo
"В результате вы получите аккуратные и элегантные рулончики, которые выглядят очень аккуратно и занимают минимум пространства. А ещё эти рулончики удобнее вынимать, ведь их легко взять одной рукой, не нарушая порядок", - отметила автор видео.
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Кто такая Ирина Денисенко?
Ирина Денисенко - украинский блогер, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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